Концерт российских исполнителей в честь Дня Победы прошел в Душанбе

ДУШАНБЕ, 11 мая. /ТАСС/. Концерт российских исполнителей Ирины Крутовой и ансамбля под управлением Игоря Тукало в честь Дня Победы прошел в субботу в Душанбе. Музыкальная композиция "Весна! Любовь! Победа!" прозвучала в Таджикском государственном театре оперы и балета имени Садриддина Айни, сообщает корреспондент ТАСС.

"Концерт посвящен одному из самых дорогих сердцу праздников - Дню Победы. И представленная программа отвечает этому настроению. Крутова уже не первый раз выступает в Таджикистане и публика с удовольствием приходит на ее концерты", - сказал Содик Нуруллоев, заместитель директора театра.

По его словам, концерт подготовлен при содействии представительства Россотрудничества в Таджикистане. "Программа под названием "Весна! Любовь! Победа!" в исполнении замечательной солистки Ирины Крутовой и прекрасных исполнителей инструментального ансамбля под управлением Игоря Тукало представила прекрасные песни и романсы, включая песни военных лет", - продолжил собеседник.

Концертная программа посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во время музыкального вечера были исполнены песни и романсы о войне и любви, трогающие своей проникновенностью. Зрители высоко оценили высочайший профессионализм и яркую индивидуальность Крутовой и гармоничное сопровождение ансамбля Тукало.

Ирина Крутова закончила Ростовскую государственную консерваторию имени С.В. Рахманинова, позже московский Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова. Творчество Крутовой сочетает в себе основы академической школы и песенно-романсовый жанр.