Импресарио Имперского русского балета рассказал о гастролях труппы в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /ТАСС/. Импресарио Имперского русского балета под управлением Гедиминаса Таранды заявил, что гастроли по Бразилии проходят с большим успехом. На следующей неделе труппа завершит свой тур спектаклями в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

"Гастроли проходят на ура. Трудно описать словами царящую в зале атмосферу и теплый прием публики", - поделился своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС импресарио труппы Олег Усаков. По его словам, на прошедшие в северо-восточных городах страны - Натале, Ресифи, Жуан-Песоа и Форталезе - выступления было невозможно достать билет. "Радует, что люди с таким воодушевлением приобщаются к великому искусству балета и легендарной музыке", - говорит организатор тура.

Всего на гастроли в Бразилию прибыло около тридцати молодых исполнителей Имперского балета, среди которых ведущие солисты: Иван Звягинцев, Ксения Пухловская, Лина Шевелева и Нариман Бекжанов. На спектаклях, для которых из Москвы привезли около полутора тонн декораций и костюмов, артисты исполняют отрывки сразу трех балетов П.И.Чайковского: "Спящая красавица", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро".

Как уточнил Усаков, это уже не первые выступления Имперского балета в крупнейшей латиноамериканской стране. Предыдущие дебютные гастроли труппы в Бразилии состоялись еще в 2008 году. "Чувствуется, что бразильцы скучают по классическому искусству", - сказал он.

По его словам, в следующем году планируется организовать в Бразилии масштабный балетный проект с участием всемирно знаменитых российских исполнителей. Как ожидается, он будет приурочен к важному для мира классического танца юбилею, сказал импресарио, не пожелавший раскрывать подробностей.