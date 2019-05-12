Эксперт: в КНДР растет популярность советских и российских фильмов

ПХЕНЬЯН, 12 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Жители КНДР с удовольствием смотрят советские и российские фильмы, а также слушают популярные русские песни, причем в настоящее время у них стало больше возможностей познакомиться с музыкой и кинематографом России. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказали представители пхеньянского музыкально-информационного центра "Хана", который является крупнейшей в республике электронной библиотекой кинофильмов и музыкальных произведений.

"Корейский народ очень любит русские песни, потому что они очень напевные и романтичные", - рассказала экскурсовод центра Сон Ын Пхель. При этом на просьбу корреспондента ТАСС исполнить какую-нибудь полюбившуюся русскую мелодию сотрудницы центра моментально нашли в электронной библиотеке несколько композиций и спели под аккомпанемент стереосистемы песни "Не думай о секундах свысока" и "Подмосковные вечера".

Как отметила Сан Ын Пхель, самым популярным российским фильмом в КНДР является комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". По ее словам, этот фильм демонстрируется по Центральному корейскому телевидению несколько раз в год, особенно часто в новогодние праздники. Многие жители народной республики смотрели эту картину неоднократно и знают ее содержание практически наизусть.

Новый российский фильм, который в настоящее время транслирует телевидение КНДР, - это сериал "Ликвидация" о послевоенной Одессе. По мнению Сан Ын Пхель он пользуется большой популярностью у корейцев. По ее словам, многие девушки в КНДР тайно влюблены в российского актера Владимира Машкова, исполнителя главной роли в этом телефильме.

В электронной библиотеке пхеньянского музыкально-информационного центра "Хана" находятся более 90 тыс. музыкальных произведений и фильмов. Есть также ноты оперных произведений, книги по музыкальной литературе, данные о деятелях искусства и музыкальных инструментах различных стран. Центр оборудован двумя просторными залами с современной компьютерной техникой, которая позволяет прослушивать музыкальные произведения и смотреть фильмы. Для профессионалов и ценителей музыки оборудована специальная комната прослушивания на 30 мест, в которой установлена многоканальная акустическая система, создающая эффект присутствия в концертном зале.