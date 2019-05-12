"Хор Турецкого" исполняет "Песни Победы" в Берлине. Видеотрансляция

Зачем "Хор Турецкого" везет за границу "Песни Победы" И почему это работает

Всего коллектив в 2019 году выступит с этой программой в 12 странах Европы, Америки и Азии. В частности, 11 мая состоялся концерт в Вене, а 10 мая - в Праге.

9 мая "Песни Победы" прозвучали на площади Белорусского вокзала в Москве. В программу вошли "Смуглянка", "Темная ночь", "Мы за ценой не постоим", "Севастопольский вальс", "Катюша", "Хотят ли русские войны", "Бухенвальдский набат" и другие композиции.

Следующее выступление "Хора Турецкого" с "Песнями Победы" состоится в Циндао 23 мая.