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"Хор Турецкого" исполняет "Песни Победы" в Берлине. Видеотрансляция

Ранее коллектив выступил в Вене и Праге

ТАСС/Ruptly

"Хор Турецкого" выступает с "Песнями Победы" в Берлине. Местом проведения концерта стала площадь Жандарменмаркт.

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Всего коллектив в 2019 году выступит с этой программой в 12 странах Европы, Америки и Азии. В частности, 11 мая состоялся концерт в Вене, а 10 мая - в Праге.

9 мая "Песни Победы" прозвучали на площади Белорусского вокзала в Москве. В программу вошли "Смуглянка", "Темная ночь", "Мы за ценой не постоим", "Севастопольский вальс", "Катюша", "Хотят ли русские войны", "Бухенвальдский набат" и другие композиции. 

Следующее выступление "Хора Турецкого" с "Песнями Победы" состоится в Циндао 23 мая.

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