"Хор Турецкого" исполнил "Песни Победы" в Берлине

БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano выступили на одной из центральных площадей Берлина - Жандарменмаркте - с проектом, который называется "Песни Победы: Unity Songs".

Концерт собрал несколько тысяч зрителей, передает корреспондент ТАСС. "Катюша", "Темная ночь", "Ехал я из Берлина," "Смуглянка", "Майский вальс", "Три танкиста" - песни, известные и знакомые с детства всем, не только россиянам, прозвучали вместе с европейскими произведениями, которые близки и местной публике. Жандарменмаркт была забита людьми, а по периметру оцепления собрались местные жители и туристы, которые буквально прилипли к забору, зрители даже расположились на лестнице находящегося на площади здания Концертхауса, чтобы воочию увидеть концерт российских коллективов.

"Акция гуманитарная, она абсолютно бесплатная, вход свободный, для посещения нужно просто зарегистрироваться на сайте", - напомнил журналистам основатель и руководитель коллективов, народный артист России Михаил Турецкий. Он отметил, что его команда выступает в Берлине уже в третий раз, впервые это произошло в 2017 году.

"Наш грандиозный тур начался 1 мая, это 14 концертов, 12 стран", - рассказал Турецкий. "Программу мы немного меняем, в зависимости от места выступления, состава зрителей, того, насколько люди понимают русский язык. Если понимают, то больше песен военного времени, если не очень, то больше классики, оперы, какой-то комбинированной музыкальной коллаборации", - отметил он, говоря о репертуаре. "Есть песни, которые объединяют, - unity songs. Их знает весь мир", - сказал народный артист России.

"Это некое музыкальное посольство, - продолжал Турецкий. - Нам нужно строить мосты дружбы, растапливать лед недоверия, уверенно смотреть в завтрашний день". По его словам, в этом году проект "Песни Победы" вписан в "Русские сезоны", которые проходят в Германии.

Во время концерта в небо в знак дружбы и мира были запущены белые шары. Завершила его песня "День Победы", которую вместе с музыкантами стоя пели зрители.