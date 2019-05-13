Пресс-конференция, посвященная Международному конкурсу имени Чайковского. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

О ходе подготовки и особенностях проведения конкурса рассказывают вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. В этом году на участие в конкурсе было подано рекордное количество заявок - около тысячи исполнителей из 58 стран.

