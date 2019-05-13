Приз памяти Дмитрия Хворостовского вручат на XVI конкурсе им. Чайковского

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специальный приз для певцов "Памяти Дмитрия Хворостовского" размером $15 тыс. будет вручен в рамках XVI Международного конкурса им. Чайковского. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сопредседатель оргкомитета, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Приз "Памяти Дмитрия Хворостовского" предложили учредить второй человек Метрополитен-оперы Сара Биллингхёрст-Соломон, председатель жюри специальности "Сольное пение", и еще несколько наших друзей из США", - сказал Гергиев, выразив надежду, что награду получит музыкант из России.

Обладатель награды также получит право выступить в родном городе Хворостовского (1962-2017) - Красноярске.

XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. К традиционным специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель" и "Сольное пение" впервые в этот раз добавлены категории для деревянных и медных духовых инструментов.

Оргкомитет объявил по шесть премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов, по восемь - для исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах, по четыре - для певцов и певиц. Суммы премий составят от $2 тыс. до $30 тыс. Среди обладателей первых премий по всем специальностям может быть объявлен только один обладатель гран-при размером $100 тыс. На участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 954 из 58 стран.