Объявлены участники XVI Конкурса Чайковского

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Участники первого тура XVI Международного конкурса им. Чайковского определены, их имена указаны на сайте состязания. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сопредседатель оргкомитета конкурса, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Участники первого тура Конкурса Чайковского определены, их имена опубликованы на сайте", - сказал Гергиев. Он подчеркнул, что в этом году оргкомитет работает быстрее, чем в прошлые. "Кому-то кажется, что вот уже 13 мая, а мы только объявили тех, кто прошел. Но четыре года назад мы объявляли их во второй декаде июня. То есть мы идем с опережением почти на месяц", - заметил маэстро.

Согласно информации на сайте конкурса, к участию в первом туре приглашены 25 пианистов, 25 скрипачей, 25 виолончелистов, 30 певцов и столько же певиц, 48 исполнителей на деревянных духовых инструментах (флейта, гобой, кларнет и фагот) и столько же на медных (труба, валторна, тромбон и туба).

Сопредседатель оргкомитета добавил, что существенным изменением этого конкурса станет то, что все члены жюри будут присутствовать на каждом этапе смотра. "То, что меня всегда беспокоило, - это то, что не все великие музыканты, участвующие в жюри, присутствовали на испытаниях. <...> В этом году все члены жюри будут иметь возможность прослушать всех до одного конкурсантов. Этого не было ни четыре, ни восемь лет назад, тем более не могло быть ни 20, ни 40 лет назад", - подчеркнул он.

XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. К традиционным специальностям "фортепиано", "скрипка", "виолончель" и "сольное пение" впервые в этот раз добавлены категории для деревянных и медных духовых инструментов. На участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 954 из 58 стран мира.

Оргкомитет объявил по шесть премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов, по восемь - для исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах, по четыре - для певцов и певиц. Суммы премий составят от $2 до $30 тыс. Среди обладателей первых премий по всем специальностям может быть объявлен только один обладатель гран-при размером $100 тыс.