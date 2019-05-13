Трегулова: новый музейный центр во Владивостоке должен привлечь туристов из Южной Кореи

ТАСС, 13 мая. Строящийся культурно-образовательный и музейный комплекс во Владивостоке должен привлекать туристов из Южной Кореи. Об этом заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в эфире телеканала "Россия-24".

"Центр должен стать мощной точкой притяжения для туристов, в первую очередь, из Южной Кореи. Мы хорошо проанализировали существующие туристические потоки, то, как приезжают туристы, какого возраста, сколько их приезжает, что они там делают, что их интересует. По количеству больше всего китайцев, а наша публика - это, конечно, Южная Корея", - сказала Трегулова.

Она отметила, что комплекс будет оснащен современными музейными технологиями в сфере безопасности, в том числе третьим рубежом охраны, при котором обеспечивается безопасность не только зала в целом, но и отдельных экспонатов.

"Третьяковская галерея сейчас является своего рода оператором работы по созданию культурного центра. Это совместная работа с Государственным Эрмитажем, с Государственным Русским музеем, с музеем народов Востока и Приморской картинной галереей, которая является нашим местным союзником и партнером. Сейчас мы находимся на стадии финализации информации для технического задания на проектирование. У нас сейчас запланировано более 4 тыс. кв. м выставочных площадей", - сказала Трегулова.