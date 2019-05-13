В театрах Новосибирска в рамках Года театра представят четыре спектакля "Золотой маски"

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Артисты из Москвы, Альметьевска и Новокуйбышевска представят в Новосибирске четыре спектакля фестиваля "Золотая Маска", сообщила в понедельник пресс-служба министерства культуры Новосибирской области.

"С 14 по 21 мая 2019 года столица Сибири принимает проект "Фестиваль "Золотая Маска" в Новосибирске". Российская Национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" представляет четыре спектакля ведущих театров страны", - говорится в сообщении. Проект входит в программу Года театра в России.

На сцене Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", который является оператором проекта в Новосибирске, 14-15 мая пройдут показы спектакля Московского драматического театра имени А. С. Пушкина "Барабаны в ночи", а 17-18 мая - спектакля "Корабль дураков" театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска.

В Новосибирском академическом театре "Красный факел" 16-17 мая пройдут два показа спектакля "Сон в летнюю ночь" московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко", а на сцене Новосибирского драмтеатра "Старый дом" покажут спектакль "Магазин" Альметьевского татарского государственного драматического театра.

Возрастное ограничение по всем четырем спектаклям - 18 лет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра "Глобус", показы спектаклей номинантов и лауреатов "Золотой маски" в Новосибирске проходили и раньше, однако проект, который объединяет в себе несколько таких спектаклей, реализуется впервые.

В Год театра "Золотая маска" приготовила масштабную программу в регионах России. Показы лучших российских спектаклей пройдут в общей сложности в 18 городах. До Новосибирска фестиваль уже состоялся в Южно-Сахалинске, Омске и Таре. Следующим местом проведения фестиваля станет Екатеринбург и Свердловская область.