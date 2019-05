В Канне в 72-й раз состоится кинофестиваль

КАНН, 14 мая. /ТАСС/. Звезды и дебютанты мирового кино поднимутся во вторник по лестнице главного дворца фестивальной столицы Лазурного берега. Здесь в 72-й раз в истории откроется международный Каннский кинофестиваль, который должен назвать лучшие работы года.

"Зрителей ждет встреча с современным киноискусством во всем его разнообразии, - отметили в канун открытия в пресс-службе форума. - Шесть десятков картин, которые вошли в различные разделы программы, выбраны из почти двух тысяч фильмов, представленных кинематографистами в отборочный комитет".

Престижный конкурс вновь привлек на Лазурный берег служителей десятой музы со всех континентов. "Фестиваль в Канне - это уникальный трамплин для артистов, надеющихся стать известными миру", - заявила журналистам в канун открытия испанская кинозвезда Пенелопа Крус. Такое мнение разделяет и историк кино Эрик Гарандо, руководивший на протяжении ряда лет Национальным центром кинематографии и мультипликации Франции. "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля - это заветная чаша Грааля для каждого кинематографиста", - убежден этот знаток мира кино.

В главном конкурсе - 21 лента

Участвовать в споре за главный фестивальный приз предстоит 21 полнометражной киноленте. Европу представляют 12 картин, Северную Америку - четыре, Азию - три, Латинскую Америку и Африку - по одной. И каждая из них имеет немалые шансы на победу.

В этом году генеральный директор конкурса Тьерри Фремо сделал ставку на уже известные имена. Так, право открыть фестиваль предоставлено фильму "Мертвые не умирают" (The Dead Don"t Die) - новой работе Джима Джармуша, лауреата четырех каннских смотров. Среди наград американского режиссера нет пока "Золотой пальмовой ветви". Но в его коллекцию фестивальных трофеев входит премия "За лучшее творческое достижение", которой удостоился в 1989 году фильм "Таинственный поезд" (Mystery Train) - своеобразное авторское посвящение королю рок-н-ролла Элвису Пресли.

В новой картине главную роль исполнил Билл Мюррей, немало содействовавший успеху другой ленты Джармуша - "Сломанные цветы" (Broken Flowers, 2005). Мюррей - мастер паузы, поклонник знаменитого философа-мистика Георгия Гурджиева, актер с комедийным и драматическим дарованием.

Альмодовар и Тарантино

Немалые ожидания вызывает и новый фильм другого лауреата каннского фестиваля, испанского мэтра Педро Альмодовара. Премии на Лазурном берегу он получал дважды - за лучшую режиссуру (1999) и лучший сценарий (2006). Сейчас в основной конкурс вошла его последняя лента "Боль и слава" (Dolor y gloria). Она рассказывает историю кинорежиссера, размышляющего на закате творческого пути о жизни и искусстве. Зрители увидят в этой картине великолепный актерский тандем - Антонио Бандераса и Пенелопу Крус.

Буквально в последний момент в программу была включена новая картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood). "Квентин - один из частых участников нашего фестиваля, и мы всегда с интересом ожидаем его новых работ", - дипломатично отвечал на все вопросы Тьерри Фремо, сохраняя интригу до самого конца. Картина Тарантино в это время находилась еще на монтажном столе, но режиссер приложил все усилия, чтобы завершить работу к открытию каннского конкурса. Кинолента, в которой заняты Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, повествует о судьбе звезды телевидения и его дублера. Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году.

Почетный приз Делону

Долгожданным подарком для гостей фестиваля станет новая работа всемирно французского режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни" (Les Plus Belles Annes d'une vie). Картина является продолжением знаменитой киноновеллы мастера "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme), получившей высшую награду в Канне в 1966 году. В киноленте вновь заняты Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян, сыгравшие главные роли в дебютной картине Лелуша, а также Моника Беллуччи, столь же хорошо знакомая каннской аудитории. "Кинолента будет демонстрироваться вне конкурса, но является полноправной частью официальной программы фестиваля", - заявили устроители форума.

Один из тончайших мастеров французского кино, Лелуш начинал как оператор документальной хроники. По его словам, в игровое кино он пришел под впечатлением советского фильма "Летят журавли", побывав на его съемках на студии "Мосфильм" летом 1957 года. Вернувшись во Францию, он рассказал об этой картине дирекции Каннского фестиваля. В следующем году фильм Михаила Калатозова с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым в главных ролях получил на конкурсе "Золотую пальмовую ветвь".

Часть фестивальной истории

Особые отношения кинематографистов России и Франции - часть истории Каннского фестиваля. Так, в этом году сразу две российские картины приглашены на престижный конкурс авторского кино "Особый взгляд". Это фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" о жизни русской провинции и картина Кантемира Балагова "Дылда", действие которой происходит в послевоенном Ленинграде.

Для Садиловой это первое приглашение на Лазурный берег, но Балагов уже был в 2017 году в Канне со своей дебютной работой "Теснота". 27-летний мастер был удостоен приза Международной федерации кинопрессы. И это далеко не весь список российских участников. Так, на конкурс студенческих фильмов Cinfondation приглашен короткометражный фильм "Сложноподчиненное" студентки из Санкт-Петербурга Олеси Яковлевой.

Впереди две недели открытых просмотров и совещаний жюри при закрытых дверях, по итогам которых будут объявлены имена лауреатов Каннского фестиваля 2019 года. Один из них, впрочем, уже известен. Почетная "Золотая пальмовая ветвь" будет вручена Алену Делону за его выдающуюся карьеру в кинематографе. Поясняя свое решение, устроители фестиваля назвали французского актера, сыгравшего главные роли более чем в 90 фильмах, "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства.

Кинорынок готов к новым контрактам

Одновременно с фестивалем в Канне по традиции будет работать и кинорынок. Если верить статистике Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA), международная киноиндустрия еще никогда не чувствовала себя так хорошо. В 2018 году был установлен новый рекорд доходов. Кинематограф заработал $96,8 млрд во всем мире. Из этой суммы $55,7 млрд были получены от зрителей, смотревших картины, не покидая стен дома. Городские кинотеатры принесли остальные $41,1 млрд.

Слухи о смерти кинотеатров, кстати, сильно преувеличены. Несмотря на натиск интернета в мире в минувшем году их общее число составило почти 190 тыс. Родина кинематографа, Франция заработала в кинозалах более миллиарда долларов и вновь вошла в клуб восьми стран с наиболее постоянными кинозрителями.