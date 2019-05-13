Первые 10 финалистов "Евровидения" будут выбраны в Тель-Авиве

ТАСС, 14 мая. Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2019" состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива. Только 10 из 17 участников шоу получат путевку в финал, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

Шоу откроет выступление певицы Тамты из Кипра. Также, по решению оргкомитета "Евровидения", в этот вечер выступят представители Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

Прямую трансляцию из Тель-Авива в России с 22:00 мск будет вести телеканал "Россия 1", однако российские зрители не смогут принять участие в голосовании. Согласно правилам конкурса, повлиять на результат могут только жители стран-участниц полуфинала, а также поклонники смотра из Израиля, Франции и Испании. Представители этих стран, а также Великобритании, Германии и Италии проходят в финал автоматически: Израиль - как страна победитель прошлого конкурса, остальные составляют "Большую пятерку" основателей "Евровидения".

Представитель России на конкурсе Сергей Лазарев выступит с песней Scream во втором полуфинале 16 мая под № 13. Финал "Евровидения" пройдет 18 мая.