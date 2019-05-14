"Норникель" выделил 20 млн рублей на проведение VIII Забайкальского кинофестиваля

"Компания "Норникель" выступает генеральным спонсором кинофестиваля, и выделит в этом году 20 млн рублей на его проведение - это на 5 млн рублей больше, чем годом ранее, в 2018 году", - сказали в пресс-службе.

ЧИТА, 14 мая. /ТАСС/. Компания "Норникель", которая является генеральным спонсором VIII Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), выделила 20 млн рублей на его проведение. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе горнорудной компании (ГРК) "Быстринское", входящей в "Норникель". VIII ЗМКФ пройдет в Чите и районах Забайкальского края с 30 мая по 2 июня.

Как рассказал директор по взаимодействию с органами власти и коммуникациям ГРК "Быстринское" Дмитрий Виноградский, география ЗМКФ не отграничивается Читой, мероприятия кинофестиваля пройдут во многих районах края, включая Быстринский горно-обогатительный комбинат и расположенный рядом с ним поселок Газимурский Завод, где популярные российские артисты встретятся с работниками предприятия и местными жителями. Он подчеркнул, что "Норникель" в дальнейшем также планирует поддерживать проведение кинофестиваля.

ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. Жюри основного конкурса кинофестиваля в этом году возглавит российский режиссер Дмитрий Астрахан.

В 2018 году фестиваль проводился с 31 мая по 3 июня в Чите, 11 районах Забайкальского края, а также в приграничном китайском городе Маньчжурия. Его гостями стали 60 российских и зарубежных актеров и представителей киноиндустрии. Мероприятия ЗМКФ посетили более 30 тыс. человек.