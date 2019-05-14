Spiegel: премьера документального фильма "Шумахер" состоится 5 декабря

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Премьера документального фильм "Шумахер" (Schumacher), которого состоится 5 декабря этого года. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

"Выдающаяся карьера Михаэля заслуживает того, чтобы отпраздновать 25-летие со дня завоевания им первого из семи титулов чемпиона "Формулы-1", - рассказала менеджер Шумахера Забине Кем.

О том, как Шумахер шел к победам, расскажут члены его семьи: супруга Коринна и отец Рольф, а также его дети: сын Мик - пилот "Формулы-2" и дочь Джина-Мария - спортсменка-наездница, чемпионка мира 2017 года по ковбойской выездке (рейнинг). Зрители увидят также интервью с коллегами и соперниками Шумахера по автогонкам.

Нынешнее состояние здоровья Шумахера освещаться не будет. 29 декабря 2013 года гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, упав во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель (Франция). Несколько месяцев спортсмен находился в искусственной коме, перенес в госпитале Гренобля ряд операций по удалению внутричерепной гематомы. В июне - сентябре 2014 года проходил реабилитацию в госпитале в Лозанне (Швейцария), после чего продолжал лечиться дома.

Фильм будет доступен также на мультимедийных платформах Netflix и Amazon. Трейлер фильма представят на Каннском кинофестивале в мае этого года.