Автор гимна Эрмитажа Александр Городницкий даст концерт в Петербурге 19 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Известный бард, поэт и ученый Александр Городницкий, чья песня "Атланты" в 2018 году стала официальным гимном Эрмитажа, 19 мая даст концерт в Санкт-Петербурге. Выступление в символичном месте - у фигур атлантов, украшающих портик Нового Эрмитажа - он посвятит Дню города, сообщила пресс-служба организаторов.

"19 мая у "ступеней Эрмитажа", по новой петербургской традиции, Фонд Александра Городницкого по развитию и популяризации поэзии и авторской песни и Государственный Эрмитаж проведут для петербуржцев и гостей нашего города концерт Александра Городницкого, посвященный дню рождения Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

На концерте в сопровождении гитарного аккомпанемента Валерия Чечета Городницкий исполнит как хорошо известные публике песни, так и новые произведения. Отмечается, что в концерте также примут участие лауреаты II Международного конкурса детского и молодежного творчества "Все начинается с детства" и петербургские авторы-исполнители.

Городницкий - один из основоположников жанра авторской песни в России, первый лауреат Госпремии имени Булата Окуджавы. Автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы, которые переведены на многие языки и включены в школьные программы. Песня Городницкого "Атланты", написанная в 1963 году и начинающаяся словами "Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди", считается неофициальным гимном Санкт-Петербурга.