Дирижер Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов дадут концерт в Нью-Йорке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев и обладатель премии Grammy пианист Даниил Трифонов 18 мая дадут концерт в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Программа подготовлена с Симфоническим оркестром Метрополитен-оперы, сообщила ТАСС пресс-атташе Мариинского театра Анна Яковлева.

"18 мая Валерий Гергиев выступит с Симфоническим оркестром Метрополитен-оперы на сцене нью-йоркского Карнеги-холла. Солировать в концерте будет обладатель премии Grammy, победитель XIV Международного конкурса имени Петра Чайковского Даниил Трифонов", - сказала пресс-атташе.

Она отметила, что это выступление откроет концертную серию Симфонического оркестра Метрополитен-оперы в Карнеги-холле.

В программу вечера войдут Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана и Девятая симфония Франца Шуберта.

Даниил Трифонов в 2011 году, когда ему было двадцать лет, получил из рук дирижера Гергиева Гран-при Конкурса имени Чайковского - награду, впервые учрежденную за всю историю этого смотра по предложению маэстро. Пианист участвовал в фестивальных проектах Мариинского театра, гастрольных поездках его оркестра и записях музыкальных альбомов мировой классики.

Как сообщила пресс-атташе, 30 июня и 1 июля Даниил Трифонов выступит в Концертном зале Мариинского театра в рамках XXVII Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". В первый вечер он исполнит в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, а на следующий день выступит с сольной программой.