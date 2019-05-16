Мордовия представит на Театральном марафоне в Чувашии спектакль "Поминальная молитва"

САРАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Артисты Русского драматического театра Мордовии покажут в Чебоксарах лучшие спектакли классического репертуара театра - постановку "Горе от ума", спектакль "Поминальная молитва", посвященный судьбе человека и взаимоотношениям между нациями и народами, а также постановку "А дальше - тишина" об отношении детей к старикам. Об этом в четверг рассказал ТАСС руководитель драмтеатра Андрей Ермолин.

В четверг Ульяновская область передала символ Театрального марафона республике Мордовия, мероприятие открыла постановка Ульяновского драматического театра им. И. А Гончарова "Царь Федор Иоаннович". Марафон продлится в регионе с 16 по 18 мая.

"Мы привезем в Чувашию три спектакля. [Откроет фестиваль] постановка "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина, этот спектакль хорошо себя зарекомендовал, в нем участвуют ведущие актеры, в главной роли Николай Большаков. Это очень трогательный спектакль о судьбе человека, семье, взаимоотношениях между нациями и народами, когда в одном местечке живут русские и евреи. Во второй день [покажем спектакль] "Дальше - тишина" по пьесе Виньи Дельмар с Любовью Денисовой в главной роли, это спектакль о судьбе стариков, об отношении детей к старикам. И третий спектакль - "Горе от ума", - рассказал Ермолин.

По словам собеседника, артисты из Мордовии будут выступать в Чувашии 19, 20 и 21 мая впервые после более чем двадцатилетнего перерыва. При этом они покажут лучшие спектакли из классического репертуара. "Театральный марафон прекрасен тем, что не заставляет нас возить по городам "коммерческие проекты", а позволяет показать "лицо театра" - те спектакли, которыми театр гордится, которые любят зрители. Кроме того, у спектакля в провинциальных городах век недолог, театральный марафон - это возможность продлить жизнь хорошим спектаклям при выезде на гастроли", - отметил Ермолин.

Марафон в рамках Года театра

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России, финальный форум пройдет в Москве.