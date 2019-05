Сергей Лазарев прошел в финал конкурса "Евровидение"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Представитель России на международном конкурсе "Евровидение-2019" Сергей Лазарев прошел в финал. Об этом сообщили ведущие второго полуфинала конкурса, который состоялся в четверг вечером на сцене Выставочного центра Тель-Авива, передает корреспондент ТАСС.

"Пятый финалист - Россия", - огласили ведущие шоу. Лазарев с песней Scream получил одну из 10-ти путевок в финал по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

За право продолжить участие в конкурсе боролись представители 18 стран. Помимо Лазарева, в финал прошли Тамара Тодевска из Северной Македонии, Дункан Лоуренс из Нидерландов, Йонида Маличи из Албании, представители Швеции и Азербайджана Джон Лундвик и Чингиз (Мустафаев), датская певица Леонора и норвежский коллектив KEiiNO, Лука Ханни из Швейцарии и мальтийская исполнительница Микела Паче. Представители Армении, Ирландии, Молдавии, Латвии, Румынии, Австрии, Хорватии, Литвы выбыли из конкурса.

Сценический номер певицы из Северной Македонии был схож с выступлением Лазарева. Артистка также пела в окружении цифровых экранов с собственным изображением.

Финал "Евровидения" состоится 18 мая. Вместе с определенными в ночь на пятницу конкурсантами в нем примут участие музыканты из Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении. Также к завершающему этапу автоматически допущены участники из стран "Большой пятерки" основателей конкурса - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции - и из страны-победительницы прошлого года, Израиля.

Лазарев во второй раз участвует в "Евровидении". На конкурсе в Стокгольме в 2016 году он занял третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Филиппом Киркоровым.

В новость были внесены изменения (00:21 мск) - добавлена информация по тексту.