Сергей Лазарев выступит в первой части финала "Евровидения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая. Это определилось по результатам жеребьевки, передает корреспондент ТАСС.

Финал "Евровидения" состоится на сцене Выставочного центра Тель-Авива.

Исполнитель на пресс-конференции по итогам полуфинала поблагодарил всех, кто голосовал за него, и выразил надежду на лучшее в финале. "Конечно, я нервничал в 2016 году и нервничал сегодня", - признался он.

Артист также рассказал, что перед полуфиналом у него были проблемы с шеей. Он предположил, что виной этому стали мощные кондиционеры на конкурсной площадке. "Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает. Убавьте кондиционеры, это желание всех", - сказал Лазарев.

Россия впервые за три года примет участие в финале конкурса. В 2017 году власти Украины, где проходил смотр, не пустили на территорию страны представлявшую России Юлию Самойлову, а в 2018 году певица не прошла в финал конкурса в Португалии.

Лазарев во второй раз участвует в "Евровидении". На конкурсе в Стокгольме в 2016 году он занял третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Филиппом Киркоровым.