Найти потерянную икону в ходе сверки фондов Исторического музея не удалось

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Полная сверка фонда древнерусской живописи, проведенная в Государственном историческом музее (ГИМ) после исчезновения старинной иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI в.), закончилась, но положительных результатов не дала. Об этом в пятницу сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Пока что те работы положительного результата не дали <...> Сверка действительно закончилась, идет развеска, последние надежды есть. В свое время мы уже сделали шаги, написали заявление в полицию и так далее, все продолжается, и пока не будет положительных результатов, мы не остановимся", - сказал Левыкин.

Ранее пресс-служба музея сообщила, что только после полной сверки фонда древнерусской живописи (около 30 тыс. единиц хранения) можно будет официально заявить о том, что икона не найдена. Более года фонды отдела древнерусской живописи Исторического музея находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища, что создает сложности в деле учета и процессе необходимой обработки фондов.

В конце января этого года стало известно, что полиция начала проверку по факту исчезновения этой старинной иконы в ГИМ. В музее рассказали, что икона в августе 2018 года вернулась в фонд древнерусской живописи после нахождения в Мурманском художественном музее. В начале декабря 2018 года при подготовке плановой выставки в Историческом музее икона не была выдана хранителем для экспонирования. По данному факту было назначено служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена.