Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери

ТАСС, 17 мая. Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении корпорации.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. В июне от контакта с тем же веществом в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, которые были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее стало известно, что Стерджес умерли в больнице. Воздействию вещества, по данным британских СМИ, подвергся также полицейский Нике Бейли, который получил серьезное отравление при контакте со Скрипалями на месте происшествия в Солсбери.

В совместном заявлении сценаристы будущего телефильма Адам Патерсон и Деклан Лаун заявили, что в основе их творчества - "обширные, тщательные исследования", касающиеся произошедшего. "Мы также поражены великодушием, отзывчивостью жителей Солсбери, которые не иссякают", - отметили они. "Эта драма о смелости, стойкости и опыте местных жителей, которые оказались в поистине ужасной ситуации вблизи своих домов", - добавил один из руководителей подразделения "Би-би-си драма" Пирс Венгер.

О названии теледрамы и составе актеров пока не объявлено.

Отношения России и Великобритании серьезно ухудшились после инцидента в Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку дома Скрипаля. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.