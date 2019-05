AP: умер лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук

ТАСС, 17 мая. /ТАСС/. Писатель, автор романа "Бунт на "Кейне", Герман Воук умер в пятницу в возрасте 103 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента писателя.

Воук умер во сне в своем доме в Палм-Спрингс (штат Калифорния).

Писатель родился в Нью-Йорке в еврейской семье, эмигрировавшей из России. Во время Второй мировой войны он служил в ВМС США.

В 1952 году Воук получил Пулитцеровскую премию за роман "Бунт на "Кейне" (The Caine Mutin). Снятый по нему одноименный фильм получил семь номинаций на премию "Оскар". Также Воук известен как автор двухтомного романа "Ветра войны" и "Война и память" (The Winds of War и War and Remembrance), который повествует о предыстории Второй мировой войны и жизни на фронте.