В Пензе открылся фестиваль Jazz May

ПЕНЗА, 17 мая. /ТАСС/. Девятый международный фестиваль джазовой музыки Jazz May открылся в Пензе в пятницу, передает корреспондент ТАСС. Хэдлайнером первого дня фестиваля стало трио английского пианиста и вокалиста Энтони Стронга.

Стронг, который является одним из самых известных молодых джазовых исполнителей Великобритании, на концерте сыграл в Пензе композиции из своего нового альбома, вышедшего в апреле 2019 года. "Мы сыграли программу песен с моего нового альбома Me and My Radio, а также джазовые стандарты и кавер-версии на популярные песни. Я не первый раз в России, мне очень нравится ваша публика, она очень тепло принимает музыкантов", - сказал Стронг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее музыкант выступал в России вместе с саксофонистом Игорем Бутманом. Самым запоминающимся концертом в России для него стало выступление в зале "Зарядье" вместе с Московским джазовым оркестром, признался музыкант.

Программа фестиваля

Ранее сообщалось, что на фестивале Jazz May выступят музыканты и коллективы из России, США, Великобритании, Австрии, они представят широкий спектр джазовых направлений - традиционный джаз и свинг, фьюжн, этно-джаз, экспериментальную музыку.

По словам продюсера фестиваля Олега Рубцова, одним из самых заметных выступлений на Jazz May в 2019 году станет концерт коллектива Бенни Гребба - немецкого барабанщика, чьи мастер-классы являются одними из самых востребованных в мире. Кроме основной программы, которая проходит в областной филармонии и киноконцертном зале "Пенза", на фестивале работает открытая сцена со свободным входом. Также на Jazz May пройдут лекции и мастер-классы.

"У нас будет действовать бесплатный лекторий - будут лекции по истории джаза, по продвижению и самопродвижению артистов в современных реалиях, о том, как слушать и интерпретировать современный джаз", - отметил Рубцов.

Для профессиональных и начинающих музыкантов пройдут мастер-классы по вокалу, звукоизвлечению, игре в джазовом ансамбле, добавил он.

О фестивале

Фестиваль проходит в Пензе с 2011 года. В 2012 году Jazz May получил премию в области событийного туризма Russian Event Awards как лучший проект в области культуры. Музыкальная часть фестиваля проходит на открытой площадке и в концертных залах Пензы. В рамках Jazz May проводятся мастер-классы джазовых музыкантов, показы фильмов и мультфильмов, в разные годы на фестивале выступали джазмены Ричи Коул, Крейг Хэнди, Эмануэле Чизи, Анатолий Кролл, Даниил Крамер, Игорь Бутман и многие другие.

С 2018 года фестиваль софинансируется из бюджета Пензенской области.