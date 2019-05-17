Сергей Лазарев представит Россию в финале "Евровидения" в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. Представитель России на международном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев в субботу выступит в финале смотра в Израиле. По решению продюсеров шоу певец выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива под пятым номером, сообщили в пресс-службе конкурса.
Лазарев исполнит песню Scream ("Крик"). Артист считается одним из фаворитов конкурса, в котором участвует уже во второй раз: в 2016 году в Стокгольме он занял третье место (и стал первым по результатам зрительского голосования). Клип на его конкурсную песню входит в пятерку самых популярных на YouTube-канале "Евровидения".
Российский певец выступит в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, которые создают эффект двойников. Также во время представления имитируются молнии и дождь. Лазарев сообщал, что при подготовке номера были трудности с отладкой всех систем и организацией телевизионной съемки. Во время полуфинала видимых зрителю проблем не возникло.
Продюсером выступления Лазарева на "Евровидении" стал народный артист России Филипп Киркоров, который также является соавтором песни Scream вместе с Димитрисом Контопулосом (Греция) и Шарон Вон (США).
Россия впервые за три года примет участие в финале "Евровидения". В 2017 году власти Украины, где проходил смотр, не пустили на территорию страны представлявшую России Юлию Самойлову, а в 2018 году певица не прошла в финал конкурса в Португалии.
Концерт в прямом эфире с 22:00 мск будет транслировать телеканал "Россия-1". Зрители 41 государства - участника конкурса смогут проголосовать за понравившегося музыканта или группу, за исключением представителей своей страны. Победитель определится по сумме баллов от телеаудитории и профессионального жюри каждой страны, которое выставило оценки во время генеральной репетиции шоу накануне. Их вердикт держится в секрете до финала конкурса.
Конкуренты Лазарева
Из 41 участника конкурса в финал прошли 26. Это представители "большой пятерки" основателей "Евровидения" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция), победителя 2018 года (Израиль), а также артисты, прошедшие полуфинальные испытания.
Откроет концерт выступление представительницы Мальты. Далее на сцену выйдут музыканты из Албании, Чехии, Германии. После России выступят участники от Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов и Греции. Во второй части концерта на сцену выйдут конкурсанты из Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии и Австралии. Последним, под номером 26, выступит артист из Испании.
Фаворитом букмекеров является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Вероятность его победы оценивается в 47%, согласно данным портала eurovisionworld.com, агрегирующего данные контор.
Мировая звезда
В концерте "Евровидения" впервые примет участие американская певица Мадонна. Ее выступление до последнего было под вопросом, только в минувший четверг артистка подписала контракт как приглашенная звезда.
Мадонна представит в Тель-Авиве свою новую песню Future с рэпером Quavo, а также исполнит хит 1989 года Like A Prayer. Выступление певицы на конкурсе оплатит израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдется ему в $1,3 млн.
64-й по счету смотр проходит под девизом "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream). Израиль получил право на проведение "Евровидения" после победы на конкурсе в 2018 году в Лиссабоне Нетты Барзилай с песней Toy.