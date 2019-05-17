Сергей Лазарев представит Россию в финале "Евровидения" в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. Представитель России на международном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев в субботу выступит в финале смотра в Израиле. По решению продюсеров шоу певец выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива под пятым номером, сообщили в пресс-службе конкурса. Лазарев исполнит песню Scream ("Крик"). Артист считается одним из фаворитов конкурса, в котором участвует уже во второй раз: в 2016 году в Стокгольме он занял третье место (и стал первым по результатам зрительского голосования). Клип на его конкурсную песню входит в пятерку самых популярных на YouTube-канале "Евровидения".

' Eurovision Song Contest/YouTube'

Российский певец выступит в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, которые создают эффект двойников. Также во время представления имитируются молнии и дождь. Лазарев сообщал, что при подготовке номера были трудности с отладкой всех систем и организацией телевизионной съемки. Во время полуфинала видимых зрителю проблем не возникло. Продюсером выступления Лазарева на "Евровидении" стал народный артист России Филипп Киркоров, который также является соавтором песни Scream вместе с Димитрисом Контопулосом (Греция) и Шарон Вон (США). Россия впервые за три года примет участие в финале "Евровидения". В 2017 году власти Украины, где проходил смотр, не пустили на территорию страны представлявшую России Юлию Самойлову, а в 2018 году певица не прошла в финал конкурса в Португалии. Концерт в прямом эфире с 22:00 мск будет транслировать телеканал "Россия-1". Зрители 41 государства - участника конкурса смогут проголосовать за понравившегося музыканта или группу, за исключением представителей своей страны. Победитель определится по сумме баллов от телеаудитории и профессионального жюри каждой страны, которое выставило оценки во время генеральной репетиции шоу накануне. Их вердикт держится в секрете до финала конкурса. Конкуренты Лазарева Из 41 участника конкурса в финал прошли 26. Это представители "большой пятерки" основателей "Евровидения" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция), победителя 2018 года (Израиль), а также артисты, прошедшие полуфинальные испытания.