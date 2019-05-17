Для жителей России подготовили около 2 тыс. мероприятий в рамках "Ночи музеев - 2019"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Организаторы "Ночи музеев - 2019" по всей России в этом году подготовили для гостей около 2 тыс. мероприятий. Наряду с костюмированными балами и другими традиционно популярными событиями им предложат послушать "голос" аэропорта, создать радугу из химических веществ и принять участие в соревнованиях бородачей. Театральный квест и балет в музейных залах Торжественное открытие всероссийской акции пройдет в Москве, в Государственном историческом музее (ГИМ), а в целом в мероприятиях акции будут задействованы практически все его филиалы, в том числе Покровский собор (храм Василия Блаженного) и музей Отечественной войны 1812 года.

"В программе мы постарались учесть интересы разных категорий, она будет называться "Историческая мозаика" и будет распадаться на три элемента: Древность, Средневековье и Новое время", - сказал на пресс-конференции, посвященной акции, директор ГИМ Алексей Левыкин. Гости музея смогут пойти на экскурсии, принять участие в квестах и мастер-классах по портретной живописи. Одной из центральных площадок акции станет Музей Москвы. В программе вечера значится мультижанровый сторителлинг "Живи в музее" (так называется тема "Ночи музеев - 2019"), где представители разных профессий расскажут свои истории о Москве в разных жанрах. До 7 часов утра продлится "Марафон тихой музыки", куратором которого стал главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин. "Это немое кино, которое будет сопровождаться тихой музыкой экспериментальных исполнителей", - отметил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников. Участники акции увидят премьеры историко-театральных проектов о жизни в домах известных деятелей культуры. Проект в формате "музей без писателя" пройдет в мемориальном музее Александра Скрябина, Московском государственном музее Сергея Есенина, Государственном музее Владимира Высоцкого, мемориальном музее-квартире Александра Солженицына и доме-музее Марины Цветаевой. "Гости услышат аудиоспектакли, основанные на прямой речи [этих писателей и поэтов] и людей, связанных с ними", - рассказал Овчинников. Ближе к полуночи в трех из пяти музеев состоятся документальные спектакли актеров мастерской Дмитрия Брусникина. Вместе с просветительским проектом Arzamas.academy в Доме Гоголя, Доме-музее Марины Цветаевой и Музее Ивана Тургенева пройдет мероприятие "Учиться в музее". "В музеях появятся интерактивные зоны, куда каждые 15 минут будут звонить выпускники театральных вузов и будут читать по телефону отрывки из произведений авторов", - сказал глава Мосгортура. Он также добавил, что участники акции смогут пройтись по тематическим маршрутам, включающим разные музеи, вместе с тележурналистом Владимиром Раевским, главным редактором журнала "Сноб" Ксенией Чудиновой и создателем Биеннале уличного искусства "Артмосфера" в Москве Сабиной Чагиной. Костюмированный бал пройдет в Государственной галерее на Солянке. "19 мая состоится бал, в нем можно будет принять участие, подготовив наряд, либо стать восхищенным посетителем", - рассказала директор галереи Екатерина Бочавар. В ночь с 18 на 19 мая гости музея будут приглашены не только в выставочные пространства, но и в места, не доступные обычно широкой публике. "Посетители смогут зайти во все помещения наших офисов, небольших хранилищ, будут открыты девять залов, они будут содержать девять перформансов", - добавила Бочавар. Перформанс и иммерсивный спектакль Театральный музей им. А. А. Бахрушина приглашает москвичей посетить театральный марафон, охватывающий все девять филиалов музея, в том числе дома-музеи А. Н. Островского, М. Н. Ермоловой, М. С. Щепкина. "Это более 30 мероприятий. На территории и внутри всех наших зданий мы открываем семь интерактивных театральных площадок, на которых люди смогут познакомиться с античным театром, театром комедии дель арте, классическим оперным театром, театрами Чехова и Шекспира", - отметил генеральный директор музея Дмитрий Родионов. Гости, посетившие все площадки и собравшие все специальные печати с символом музея, получат подарки.

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Центральным событием акции в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина станет премьера проекта "Танец в музее", в рамках которого театр "Балет Москва" покажет серию спектаклей, доступных только в музейных пространствах. Перформанс "Барокко-бит" станет первым в серии, артисты выступят внутри экспозиции Пушкинского музея. Специально к акции Государственная Третьяковская галерея приурочила открытие выставки "Скульптор Анна Голубкина" в залах постоянной экспозиции. Участники "Ночи в музее" увидят произведения художницы, творившей во второй половине XIX - начале ХХ века. Работы входят в собрание галереи, в том числе в коллекцию Музея-мастерской А.С. Голубкиной, который находится на реставрации. Музей современной истории России предлагает участникам акции посмотреть фрагмент поэтической драматической постановки с элементами иммерсивности по мотивам романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Спектакль подготовлен совместно с Московским театром поэтов под руководством Влада Маленко, его полную версию можно будет увидеть в музее 1 июня. В музее также состоятся экскурсии и мастер-классы, которые проведут специалисты Банка России. Специальную программу к акции подготовил также московский Мультимедиа Арт Музей (МАММ). Для гостей галереи состоится видеоарт-дайджест Школы Родченко, диджей-сет российского электронного музыканта Moa Pillar и концерт группы Rosemary loves a blackberry. В общей сложности в программе московских музеев запланировано более 350 мероприятий на 200 площадках. Звуки XVIII века, игрушки "шпиона" и голос аэропорта Насыщенную программу к Международному дню музеев подготовили в регионах страны. В Санкт-Петербурге впервые примет участие в акции старейший музей России - Кунсткамера. Как рассказал журналистам директор музея Андрей Головнев, вечером в его саду воссоздадут атмосферу XVIII века, "где будет чуть-чуть химии: например, запахи XVIII века, звуки XVIII века". Также для гостей в вечерние часы откроют вход в музей, который никогда ранее не использовался для регулярных дневных посещений.