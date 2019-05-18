Праздник фонтанов в честь 220-летнего юбилея Пушкина состоялся в "Петергофе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Ежегодная церемония весеннего праздника фонтанов, традиционно открывающая летний сезон в мае, состоялась на Большом каскаде государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф". В этом году мероприятие приурочено к 220-летнему юбилею Александра Пушкина, который состоится 6 июня, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГМЗ.

"Сегодня в 13:00 мск состоялся весенний праздник фонтанов, который по традиции открывает летний сезон в "Петергофе". В этом году церемония была посвящена 220-летию со дня рождения Александра Пушкина", - рассказала собеседница агентства.

Мероприятие посетил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, после визита Кронштадтского района, где он поздравил жителей Кронштадта с Днем города и с днем рождения Балтийского флота. Летний сезон открыла постановка, иллюстрирующая разные периоды жизни Пушкина, а также инсценировки фрагментов произведений писателя. Солисты Михайловского и Мариинского театров, артисты балета и оперных труп исполнили арии и балетные партии по сюжету таких произведений автора как "Руслан и Людмила", "Евгений Онегин", "Сказка о рыбаке и рыбке" и "Медный всадник". В завершающем эпизоде под названием "Памятник", прозвучали фрагменты стихотворений Пушкина в прочтении посетителей музея-заповедника.

Как рассказала журналистам директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая, Пушкину было знакомо это место, сюда он часто приезжал с визитом, в том числе на петергофские праздники.

В субботу ГМЗ "Петергоф" традиционно принимает участие во всероссийской акции "Ночь музеев". Для посетителей будет доступна новая площадка - "Музейный двор" с 18:00 до 23:00 мск, где представлены музей коллекционеров, музей-спектакль "Дом игральных карт", историко-культурный проект "Государевы потехи" и музей семьи Бенуа.

В этом году фонтаны Петергофа впервые в истории будут работать дольше обычного. В центральной части Нижнего парка "Большой каскад", "Самсон" и "Аллея фонтанов" будут функционировать ежедневно до 19:45. Как ранее сообщили ТАСС в дирекции музея, на приведение одного фонтана в действие уходит от 30 секунд до трех минут, в зависимости от сложности механизма, а на включение самого знаменитого петергофского фонтана - "Самсон, разрывающий пасть льву", - требуется пять секунд. За включение и выключение фонтанов отвечают две фонтанные группы, работающие по очереди. Всего же работу петергофских фонтанов обеспечивают 29 специалистов. Работа Большого петергофского дворца также продлена до рекордно позднего времени - 21:00.