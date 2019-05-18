В уфимском почтамте погасили почтовые конверты в честь начала акции "Ночь музеев"

"Неслучайно с уфимского почтамта открывается международная акция "Ночь музеев". Прямо у нашего здания расположена отметка "Нулевой километр", отсюда исчисляется расстояние до населенных пунктов республики", - рассказал начальник уфимского почтамта Ильшат Абдуллин.

УФА, 18 мая. /ТАСС/. Почтовые конверты и открытки в честь международной акции "Ночь музеев" были погашены в уфимском почтамте. Церемония ознаменовала открытие культурного мероприятия в Башкирии.

Здесь же состоялось гашение почтовой продукции специальным штемпелем, посвященным "Ночи музеев" 2019 года. Это означает нанесение сегодняшней даты специальным штампом на конверт, объяснил Абдуллин. "Сегодняшнюю дату мы фиксируем на конверте, выпустили специальный штемпель для акции. Особой ценностью это мероприятие пользуется у филателистов, которые таким образом смогут пополнить свои коллекции", - добавил он.

К акции "Ночь музеев" присоединились музеи на всей территории республики. Отдельной тематикой этого года стало 100-летие со дня образования республики и со дня рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима.

Культурно-образовательная акция "Ночь музеев" ежегодно проводится в России на протяжении 12 лет. Традиционно она проходит в третьи выходные мая.