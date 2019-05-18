В Историческом музее в Москве состоялось открытие акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Акция "Ночь музеев - 2019", которая проходит по всей России в ночь на 19 мая, стартовала в Москве в Государственном историческом музее (ГИМ). В торжественном открытии приняли участие заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, директор Департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Уже в тринадцатый раз проходит это прекрасное мероприятие, акция уже открылась во Владивостоке, идет по всей стране, во всех субъектах РФ, и мы рады, что это стало такой доброй традицией, которая привлекает все большее и большее количество посетителей в музеи. Акция становится с каждым годом все ярче и ярче, и это такой тест для музеев - открыть новые формы, привлечь новых посетителей или удивить уже тех, кто неоднократно посещает музеи", - отметил Степанов.

По словам замминистра, "Ночь музеев" в этом году проходит под знаком Года театра. Он зачитал приветствие министра культуры России Владимира Мединского в связи со стартом акции. "Гостями "Ночи музеев" становятся миллионы людей самых разных возрастов и увлечений, жители всех регионов страны. Такая востребованность стала ощутимым результатом комплексной модернизации музейного дела, превращения российских музеев из хранилищ артефактов в современные культурно-просветительские пространства, и в этом, конечно, есть огромная заслуга музейных сотрудников", - передал он слова министра.

Мероприятия в рамках "Ночи музеев - 2019" пройдут практически во всех филиалах Исторического музея, в том числе в Покровском соборе (храме Василия Блаженного) и музее Отечественной войны 1812 года. Программа ГИМа называется "Историческая мозаика", она включает три элемента: древность, средневековье и новое время. Гости музея смогут пойти на экскурсии, принять участие в квестах и мастер-классах по портретной живописи.

"В этом году акция совершенно по-другому проходит в наших музеях. Раньше была задача напомнить горожанам о музеях, сегодня у нас нет проблемы с посещаемостью, - подчеркнул Кибовский. - Сегодня это не столько желание напомнить о себе, это уже не нужно, музеи стали важной составляющей жизни тех людей, которые считают себя сопричастными культуре. Сегодня это возможность музеев показать новые формы работы, показать то новое, что появилось в Москве за последний год".

Глава Департамента культуры Москвы рассказал, что в этом году участвуют, в частности, заново открытые музей Ивана Тургенева, музей Владимира Высоцкого, музей-квартира Солженицына и музей истории ГУЛАГа. По всей России для участников акции организовано порядка 2 тыс. мероприятий. Из них московские музеи проведут более 350 мероприятий на 200 площадках.

"Акция проходит в Москве уже 13-й раз. Учитывая, что у нас проводится Год театра, многие театры выбрали именно этот формат проведения своей акции, и вы зачастую будете удивлены, когда придете в музейное классическое пространство, которое уже освоено театральными средствами, потому что будет масса постановок, моноспектаклей, мастер-классов, перформансов", - сказал Кибовский.

Он добавил, что сам намерен в рамках акции провести презентацию своей книги "500 неизвестных", посвященной работе по возвращению имен русским портретам.

В рамках акции "Ночь в музее" в столице пройдет свыше 350 мероприятий, центральной площадкой станет Музей Москвы. Помимо музеев в акции примут участие театры, библиотеки, дома культуры, выставочные залы и школы искусств. Большая часть мероприятий пройдет с 18:00 18 мая до 00:00 19 мая, однако некоторые площадки будут работать до 7:00.

В новость были внесены изменения (20:38 мск) - добавлен комментарий Кибовского.