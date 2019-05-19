В Бангкоке состоялась премьера англоязычного мюзикла о коучинге с тайскими актерами

БАНГКОК, 19 мая. /ТАСС/. Мировая премьера англоязычного мюзикла The Workshop: A Dress Rehearsal for Life! ("Семинар: Генеральная репетиция жизни!") состоялась в субботу на малой сцене Таиландского культурного центра в столице королевства.

Как рассказал ТАСС продюсер Стефан Пол Санчес, "это первый показ уникального представления, которого еще не было в Таиланде". "Истории, рассказанные в мюзикле, понятны детям и взрослым, поскольку они семейные", - добавил оперный певец, отвечавший за режиссуру и концепцию постановки.

Организаторы сообщили, что много времени им потребовалось на подбор актеров - некоторые из них могли петь, но не умели танцевать, и наоборот. От них требовался безупречный английский язык, и в итоге с декабря 2018 года они не только репетировали песни и танцы, но и оттачивали произношение. По словам создателей, было важно найти исполнителей, которые могли бы понимать своих персонажей самостоятельно, так как не многие тайцы знают, что такое коучинг, как он работает.

История и персонажи

Мюзикл рассказывает о людях, пришедших на курсы, чтобы разобраться в себе. Создателем постановки является доктор Чери Картер-Скотт, которую иногда называют "матерью коучинга", поскольку она начала им заниматься еще в 1974 году в США. Все истории, рассказанные в мюзикле, основаны на ее жизни, а персонажи - на людях, с которыми ей довелось встретиться за 40-летний опыт работы.

Персонажи в пьесе - обычные люди, которые сталкиваются с типичными проблемами в современном обществе - избыточный вес, переутомление, злоупотребления, дискриминация. В семинаре участвуют 11 человек различных профессий, взглядов и этнических принадлежностей, которых ищут решение индивидуальных проблем. Истории были рассказаы в 17 песнях. Организаторы положили упаковки с одноразовыми бумажными салфетками на места в зале - на случай, если кто-то примет повествование слишком близко к сердцу.

Несмотря на обилие персонажей, авторам мюзикла удалось наделить их личностями, которые раскрываются на протяжении всей истории. Этому также способствует взаимодействие с залом, к которому актеры иногда прибегают, чтобы зрители не только наблюдали за происходящим, но и чувствовали себя частью представления, участвуя в нем - танцуя или подпевая.

Для лучшего понимания историй местным населением организаторы установили два проектора, которые помимо англоязычного текста на протяжении всего мюзикла транслировали субтитры к репликам персонажей и другим композициям на тайском языке.

Музыка была так же написана Чери Картер-Скотт, она исполняется группой из шести человек на протяжении всего двухчасового представления.

После завершения премьерного показа все желающие могли сфотографироваться, пообщаться и даже обняться с наиболее близкими по духу персонажами, что многие из зрителей и сделали с большим удовольствием.