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В Севастополе в рамках "Ночи музеев" впервые показали старинные украшения из золота

Украшения найдены при раскопках Херсонеса

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Старинные ювелирные украшения из золота впервые были продемонстрированы посетителям в музее Херсонес в Севастополе в ходе акции "Ночь музеев". Об этом сообщила ТАСС представитель музея Оксана Черненко.

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"У нас сегодня впервые выставлены из наших фондов драгоценные украшения, найденные при раскопках Херсонеса, они изготовлены из чистого золота с натуральными камнями и датированы первым веком до нашей эры: это ожерелья, серьги и кольца", - сказала она.

Собеседник агентства добавила, что выставлены пять новых экспонатов. "На территории всех гостей встречает оракул и предсказывает судьбу", - сказала она.

Представитель музея рассказала, что акция пользуется успехом у гостей. "У нас сегодня нереальное количество людей, мы справляемся всеми силами, люди идут к нам, как на майскую демонстрацию", - пояснила Черненко. Она уточнила, что для гостей работает полевая кухня, а знатоков античности ждут подарки.

"У нас проводится на территории квест по истории Херсонеса, так как мы - участники проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", у нас проводится викторина, каждый выигравший получает небольшой сувенир от Херсонеса", - резюмировала представитель музея.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.

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