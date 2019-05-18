В Севастополе в рамках "Ночи музеев" впервые показали старинные украшения из золота

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Старинные ювелирные украшения из золота впервые были продемонстрированы посетителям в музее Херсонес в Севастополе в ходе акции "Ночь музеев". Об этом сообщила ТАСС представитель музея Оксана Черненко.

"У нас сегодня впервые выставлены из наших фондов драгоценные украшения, найденные при раскопках Херсонеса, они изготовлены из чистого золота с натуральными камнями и датированы первым веком до нашей эры: это ожерелья, серьги и кольца", - сказала она.

Собеседник агентства добавила, что выставлены пять новых экспонатов. "На территории всех гостей встречает оракул и предсказывает судьбу", - сказала она.

Представитель музея рассказала, что акция пользуется успехом у гостей. "У нас сегодня нереальное количество людей, мы справляемся всеми силами, люди идут к нам, как на майскую демонстрацию", - пояснила Черненко. Она уточнила, что для гостей работает полевая кухня, а знатоков античности ждут подарки.

"У нас проводится на территории квест по истории Херсонеса, так как мы - участники проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", у нас проводится викторина, каждый выигравший получает небольшой сувенир от Херсонеса", - резюмировала представитель музея.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.