Концерт "Академия русско-сербской дружбы" прошел в Белграде

БЕЛГРАД, 19 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Концерт "Академия русско-сербской дружбы", который ежегодно организует Православное спортивное общество "Святая Сербия" в целях укрепления русско-сербских связей, прошел в субботу вечером в Доме гвардии вооруженных сил Сербии. Об этом сообщил корресполндент ТАСС с места событий.

Выступая с приветственным словом, председатель Православного спортивного общества "Святая Сербия" Винка Радович, многократная чемпионка Югославии по дзюдо и самбо, рассказала о деятельности общества, включающей не только спортивные секции, но также кружки пения, танцев, иконописи. "Наша иконописная мастерская написала иконы, которые мы сегодня подарим нашим друзьям из России, большим друзьям "Святой Сербии", коллегам, сотрудникам. Благодаря этим людям христианская любовь продолжает жить между русским и сербским православными народами", - заявила Радович.

После торжественной части состоялся концерт, подготовленный воспитанниками общества. Дети от 5 до 16 лет читали стихи, танцевали национальные танцы, пели русские и сербские песни. Выступления детей перемежались концертными номерами профессиональных артистов. Так, одним из самых ярких профессиональных номеров стало выступления Белградского мужского хора под управлением дьякона Владимира Руменича. Сербский хоровой коллектив исполнил "Вечерний звон", "Прощание славянки", балладу "12 разбойников".

Затем Ангелина Джорич исполнила песню "Мама", а ансамбль "Роса" выступил с песнями "Смуглянка", "Ой, при лужку, при лужке", "Воссияй, яркое солнце с Косова". Священник Оливер Суботич выступил с беседой о роли царя Николая II в сербской истории. По словам священнослужителя, икона последнего русского самодержца должна обязательно находиться в каждом сербском доме, поскольку именно ему сербы обязаны своим спасением в Первой мировой войне [эвакуация сербской армии на остров Корфу в 1916 году].

Завершился концерт песнями и танцами, исполненными сводным коллективом воспитанников "Святой Сербии".

Православное спортивное общество

Как рассказала в интервью ТАСС Радович, идея спортивной организации, базирующейся на патриотических ценностях, возникла у нее около 15 лет назад. "Я выросла на народных песнях о сербских героях, защитниках народа и православия. Однако в последние годы стало ясно, что сегодняшние дети просто не могут услышать о патриотизме, детские ТВ-программы предлагают совсем иные идеалы и темы. С другой стороны, я всю жизнь серьезно занималась спортом, дзюдо, а когда занялась тренерской работой, то не могла не заметить, что юноши и девушки слишком замыкаются на физическом развитии, упуская интеллектуальную и духовную стороны, к тому же девушкам, занимающимся борьбой, трудно сохранять женственность, и это хотелось исправить", - вспоминает Радович.

"Пожалуй, самой важной стороной моей жизни всегда была вера в Бога, монастырь святого Василия Острожского стал для меня духовным домом, в котором я черпала силы и веру. Желание объединить веру, спорт, патриотизм и гармоничное развитие личности постепенно привело нас к созданию нашего общества, которое мы назвали Православное спортивное общество "Святая Сербия" и с благословения патриарха Сербского Иринея начали свою работу", - рассказывает спортсменка.

Первые достижения

По словам Радович, многозадачность педагогической методики организации стала быстро давать свои плоды. Дети раскрепостились, научились говорить, правильно выражать свои мысли, благодаря изучению и пению народных песен о героях появились идеалы, образцы для подражания, улучшилась даже дикция ребят. Следующими этапом стало выступление перед публикой - родителями. Первые опыты удались как нельзя лучше, и со временем секция дзюдо Радович стала побеждать не только на спортивных, но и на песенных соревнованиях.

Духовно-религиозное воспитание шло параллельно, совершались совместные паломничества в монастырь к Василию Острожскому, дети давали благотворительные концерты в церквях и приходах. "Мы начинаем каждую нашу тренировку с молитвы, однако никого не принуждаем к этому, ведь среди моих учеников есть и мусульмане, и христиане. Тренируясь рядом, мы учимся уважать веру друг друга, оставаясь одной семьей", - рассказывает тренер.

В работу центра вскоре включились и родители, общество стало семейным. За 12 лет работы общества подросшие дети продолжали поддерживать связи друг с другом и со своим тренером и наставницей. На сегодня "Святая Сербия" объединяет около 1 тыс. человек - детей и родителей, военных и священников, спортсменов и ученых.