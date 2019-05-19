Рэп-концерт впервые прошел в Российской государственной библиотеке

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 300 учеников московских школ и студентов вузов написали сочинение на тему "Как хип-хоп повлиял на мою жизнь", а после побывали на рэп-концерте, который состоялся в пространстве Российской государственной библиотеки (РГБ). Свои треки исполнили GONE.Fludd и Flipper Floyd, сообщили ТАСС в пресс-службе .

"Если честно, идея проведения рэп-концерта принадлежит нашим партнерам (Фонд "Чтение будущего" - прим. ТАСС), но мы сочли, что это хорошая идея. Сегодня библиотеки должны идти в ногу со временем, поэтому нужны новые форматы работы именно с молодой аудиторией, и такие проекты помогают быть с ней на одной волне", - сказал директор РГБ Вадим Дуда.

Организаторами мероприятия являются РГБ и ключевой проект Фонда "Чтение будущего" "ЮФ" (Youth - прим. ТАСС). "Мы очень рады, что наш проект "ЮФ", который работает с молодыми людьми, пригласил на роль своих послов чтения талантливых рэп-исполнителей, которые являются увлеченными читателями и делятся своей любовью к книгам со своими многочисленными поклонниками. И это неудивительно, ведь именно книги - это источник вдохновения, информации, творчества", - сказал соучредитель Фонда, президент издательской группы ЭКСМО/АСТ Олег Новиков.

В пресс-службе РГБ пояснили, почему концерт провели именно эти исполнители. "GONE.Fludd - увлеченный читатель, он рекомендует своим поклонникам книги Кафки, Сартра, Камю и Солженицына. Его клип "Мамбл" собрал более 25 млн просмотров на YouTube, а первый большой тур по стране включил 47 городов <...> Flipper Floyd - молодой и талантливый исполнитель, который за короткий промежуток времени заявил о себе и привлек внимание слушателей. Он собирает свою аудиторию и говорит с ней на одном языке, без цензуры, без лицемерия и с любовью", - отметили организаторы.

Перед написанием сочинения школьники и студенты прослушали лекцию Noize MC о рэпе и его месте в культурном пространстве. "В России рэп слушают интеллигентные люди и делают его образованные люди. Россия по традиции литературоцентричная страна, у нас важную роль играет слово", - отметил рэп-исполнитель.

По итогам мероприятия авторы лучших сочинений получат памятные призы. Проверять работы будут эксперты портала "Грамота.ру", куратором проверки стала заместитель руководителя школы филологии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", программный директор фестиваля "Родное слово" Мария Ровинская.