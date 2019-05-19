Каннский кинофестиваль наградил Алена Делона высшей наградой за его артистическую карьеру

По признанию Делона, он "испытывает гордость за пройденный им профессиональный путь". Актер снялся более чем в 90 фильмах. Он прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). В связи с присуждением награды в воскресенье был показан один из наиболее драматических фильмов в карьере артиста - "Месье Кляйн" (Monsieur Klein, 1976).

Церемония состоялась в главном зале дворца, где проходит 72-й Каннский фестиваль. Устроители постарались придать ей теплый, домашний характер. Награду актеру вручила актриса театра и кино Анушка Делон. "Я вручаю эту премию Алену Делону не как его дочь, а как актриса-дебютантка, это награда от поколения - поколению", - сказала она журналистам.

КАНН, 19 мая. /ТАСС/. Почетная "Золотая пальмовая ветвь" международного Каннского кинофестиваля вручена в воскресенье актеру Алену Делону. Этой награды за выдающуюся карьеру в кинематографе он удостоен по решению фестивального оргкомитета, назвавшего лауреата "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства.

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На протяжении долгой профессиональной карьеры Делона еще ни разу не награждали в Канне. Сам актер, правда, пояснил, что бывает на фестивалях не для того, чтобы участвовать в официальных конкурсах. Он предпочитает встречаться с публикой. "Это лучший барометр популярности", - считает он.

Награждение Делона состоялось за неделю до того, как кинофестиваль объявит победителей главных конкурсов 2019 года. В канун церемонии активистки одной из американских неправительственных организаций начали в сети демонстративный сбор подписей под петицией против чествования французского мастера, обвинив его в "сексистских высказываниях". Отвечая на вопросы журналистов, Делон отверг претензии авторов петиции. "Кто эти американки? - заметил лауреат. - Они придумали эти заявления".

Верность профессии

На кинематографическом Олимпе Делон возглавляет список самых популярных актеров Франции. Он делит первое место с Жан-Полем Бельмондо. Соревноваться в популярности актеры не прекращали на протяжении полувека. Это не мешало им сниматься вместе.

В своем отношении к Франции Делон - убежденный последователь исторического лидера Шарля де Голля. В военной драме "Горит ли Париж?" (Paris brule-t-il?, 1966) об освобождении города в августе 1944 года он сыграл соратника генерала - героя Сопротивления Жака Шабан-Дельмаса, одного из своих кумиров.

В семидесятых актер собирался уйти из кино, отказавшись от роли Майкла Корлеоне в "Крестном отце" (The Godfather, 1972). Вскоре после завершения в 1975 году съемок фильма "Полицейская история" (Flic Story) он объявил, что прекращает работу на съемочных площадках. В тот год ему исполнилось сорок. Затем он передумал и продолжил сниматься.

Актер крайне редко смотрит свои прежние киноработы - по его словам, слишком тяжело вспоминать друзей, которых не стало за эти годы. Ушли из жизни Роми Шнайдер и Мирей Дарк, Морис Роне.

Замок на Луаре

Минувшей осенью 83-летний актер должен был сниматься в новом фильме режиссера Патриса Леконта, но по техническим причинам проект так и не был реализован. Его картины только во Франции собрали 135 миллионов зрителей. Личное состояние оценивается в четверть миллиарда евро. Ему принадлежит сеть ресторанов, футбольный клуб, среди его брендов эксклюзивная марка одежды и дорогой парфюм.

В последние годы он расстался с частью своей коллекции живописи, дорогих вин. Он стал реже бывать в Париже, гораздо чаще - в замке на Луаре, где, согласно легенде, останавливалась национальная героиня Франции Жанна д'Арк. На территории замка он построил часовню, чтобы однажды упокоиться в своих владениях.

На съемках Делону, как свидетельствуют его коллеги по киноцеху, всегда было достаточно одного-двух дублей. Все издержки профессии ему возмещали мгновения между словами "Мотор!" и "Снято!".