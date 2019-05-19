Режиссерскую версию фильма "Про рок" впервые показали публике

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Евгений Григорьев впервые представил публике режиссерскую версию своего фильма "Про рок". Специальный показ документальной картины о трех молодых группах, которые идут к своей мечте, прошел в воскресенье в кинотеатре "Октябрь".

"Мне кажется, что у нас всех есть право быть слабыми - это нормально, если у тебя не получается. Мне было интересно снимать людей, у которых еще не очевидно, что получится <...> Центральный вопрос этой картины - как молодым людям найти баланс между зарабатыванием денег и смыслом жизни", - сказал Григорьев.

Он также рассказал, что разрабатывается приложение, в котором можно будет смотреть фильм, отвлекаясь на интерактив. "Я надеюсь, что мы к осени его запустим. Просто у нас есть отличных 4,5 часа, которые не вошли сюда. Приложение будет бесплатным", - добавил Григорьев.

Режиссер вместе с музыкантом, лидером группы "Мегаполис" Олегом Нестеровым после показа фильма провели беседу со зрителями и поделились личным опытом. "Раньше интересы были скромнее, тебе важно было достать из-за шкафа гитару и двинуть на репетицию, потому что в жизни ничего кроме этого просто не было. А когда все перевернулось и появились возможности, тогда, конечно, музыкантам, художникам вообще стало немножко сложнее жить и все как-то подразмылось", - отметил Нестеров.

По словам музыканта, картина "Про рок" получилась жизнеутверждающей, вдохновляющей молодых музыкантов на творческие подвиги.

Фильм, который вышел в прокат в 2017 году, рассказывает о творческом пути молодых исполнителей. По сюжету трое музыкантов, отобранных на кастинге рок-звездами, пять лет идут к успеху через видимые и невидимые препятствия. На пути к мечте они встречают кумиров, муки творчества, любовь, безденежье и легкие алкогольные напитки. В картине снялись Владимир Шахрин ("Чайф"), Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации") и Андрей Котов ("Агата Кристи"). "Про рок" номинировали на кинопремии "Ника", "Золотой Орел", "Белый Слон", фильм также получил Гран-при кинофестиваля "Движение" и спецприз Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке.