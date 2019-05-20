Исполнители главных ролей "Людей Икс" рассказали о впечатлениях от посещения Москвы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Исполнители главных ролей в фильме "Люди Икс: Темный Феникс" Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн приехали в Россию на презентацию этой картины и уже успели познакомиться с некоторыми московскими достопримечательностями. Своими впечатлениями артисты поделились в понедельник на пресс-конференции в столице.

"Вчера был прекрасный вечер, видел я немного, но успел побывать на Красной площади. Там почти никого не было, я увидел ее, и у меня останавливалось дыхание от восторга", - сказал МакЭвой.

Актриса Джессика Честейн рассказала, что спустилась в метро, которое считает самым красивым в мире. На презентацию фильма также приехали режиссер фильма Саймон Кинберг и продюсер Хатч Паркер.

Фильм выйдет на российские экраны 6 июня 2019 года.

Как и в предыдущих фильмах, МакЭвой сыграл в картине "Люди Икс: Темный Феникс" профессора Икс. "Этот фильм прежде всего о семье, о том, как она важна, - сказал МакЭвой. - Думаю, что мой герой в этом фильме верит в себя, однако немного запутался. Он вновь спасает весь мир, но главная мысль картины - может быть, ему не стоит спасать весь мир, а надо заняться своей семьей?".