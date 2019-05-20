Перекрестный год России и Вьетнама откроется концертом в "Зарядье" 22 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Перекрестный год России и Вьетнама откроется 22 мая гала-концертом "Моя родина - Вьетнам" на сцене концертного зала "Зарядье". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ.

"2019 год ознаменован 25-летием двустороннего договора о дружбе между Россией и Вьетнамом. По этому случаю президентом Российской Федерации объявлен перекрестный год Вьетнама в России и России во Вьетнаме. Он познакомит жителей двух стран с богатыми культурными традициями Вьетнама и России. Откроется перекрестный год 22 мая гала-концертом "Моя родина - Вьетнам" на сцене московского концертного зала "Зарядье", - говорится в сообщении.

Гости гала-концерта услышат знаковые образцы древней музыкальной культуры Вьетнама. На сцене "Зарядья" выступят ведущие вокалисты, танцовщики и инструменталисты, артисты национального театра республики - Вьетнамского театра песни, танца и музыки. "Они исполнят вокальные номера и традиционные танцы "Лунный свет на песке", "Дворцовый танец хюэ", "Очаровательный Вьетнам" с демонстрацией национальных женских платьев. Народные и заслуженные артисты республики продемонстрируют игру на этнических музыкальных инструментах, богатством которых славится Вьетнам", - отмечают в пресс-службе.

В этот же день в парке "Зарядье" откроется выставка, которая объединит 40 фотографий и познакомит россиян с традиционными фестивалями, культурными памятниками и объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО во Вьетнаме. На следующий день в Музее современной истории России начнет работу выставка "Лаковая живопись Вьетнама в России".

"Она расскажет об особенном виде живописи со специальной обработкой из сока лакового дерева. Феномен "лака" - в стремительном расширении границ его применения: от покрытия верхнего слоя статуй и храмовых предметов до написания живописных полотен. Впервые "лак" как авторский метод стали использовать художники Индокитайской школы изящных искусств в 1932 году. В экспозиции - 30 работ, иллюстрирующих ценность этого культурного феномена", - уточняется в сообщении.

С искусством Вьетнама познакомятся и жители Санкт-Петербурга. В Эрмитажном театре 25 мая пройдут гала-концерт "Моя родина - Вьетнам" и фотовыставка. Организаторы мероприятий - Министерство культуры РФ, Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама, ФГБУК "Росконцерт".