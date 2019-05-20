Выставка "Пионеры советского модернизма" откроется в Музее Щусева в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представит лучшие проекты 1950-1960-х годов в рамках экспозиции "Пионеры советского модернизма", сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева 30 мая откроется выставка "Пионеры советского модернизма". Гостям покажут самые яркие проекты советских архитекторов, которые они создали в 1950-1960-х годах", - говорится в сообщении.

Посетителям экспозиции покажут ансамбль детского лагеря "Артек", построенного в стиле советского модернизма. В том же стиле специально для выставки спроектирован архитектурный макет Дворца пионеров на Воробьевых горах. Гостям будут показаны как существующее здание, так и нереализованные замыслы. Также в экспозицию вошел проект построенного в 1956-1959 годах первого столичного микрорайона нового типа "Новые Черемушки".

Выставка будет работать до 15 сентября.

Музей Щусева основан в 1934 году. Это первый специализированный музей архитектуры в Европе, один из крупнейших в мире научных центров по изучению и популяризации архитектурно-градостроительного наследия. Фонды музея насчитывают свыше 1 млн единиц хранения и включают архитектурные проекты, чертежи, рисунки, макеты, обмеры архитектурных сооружений, гравюры, живопись и многое другое. Также в собрании музея есть негатека, включающая 160 тыс. старинных, уникальных негативов и позитивов памятников архитектуры и градостроительства России, ряда стран Европы и Америки.