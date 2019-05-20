В Москве представят спектакль "Евгении Онегины", где все роли исполнят женщины

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьера спектакля "Евгении Онегины", где все роли исполнят женщины, состоится в Музее современной истории России. Постановка приурочена к 220-летию со дня рождения Пушкина, сообщили ТАСС в музее.

"К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Московский театр поэтов под руководством Влада Маленко совместно с Музеем современной истории России представят необычную интерпретацию поэмы "Евгений Онегин", в которой все роли исполнят женщины. Спектакль будет презентован 1 июня в 18:00 в главном здании Музея современной истории России, где с 1831 по 1917 год находился знаменитый Московский Английский клуб, среди членов которого был и Александр Пушкин", - рассказали в пресс-службе.

В музее напомнили, что здание упоминается и в самом романе: "…Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах", - это про львов на воротах музея, которые и сейчас радуют его посетителей и прохожих".

"Задумывая эту историю, мы с режиссером Аленой Муратовой договорились, что главным героем будет сам Пушкин. Здесь нет ролей. Есть веселое прочтение гениальных строк, интересная музыка Вари Демидовой, ритм современного поколения, очень красивые девушки и гений места - Московский Английский клуб, с любовью восстановленный руководством музея во главе с его директором Ириной Великановой", - говорит Маленко, чьи слова приводят в пресс-службе.

В здании музея в период с 1831 по 1917 год располагался знаменитый Московский Английский клуб - один из главных центров формирования общественного мнения московского дворянства. Пушкин, Чаадаев, Толстой и другие видные интеллектуалы XIX века в разное время приходили в "дом со львами" для ведения светских бесед, чтения прессы, ради полезных знакомств.

Ремонтно-реставрационные работы во внутренних помещениях музея, в том числе и в залах с сохранившимися интерьерами XIX века, начались в 2016 году. Залы выходили из-под реставрации поэтапно: бывшая парадная столовая Английского клуба вновь открылась для посещений в конце 2016 года, каминный зал - весной 2018 года. Отреставрированные залы Английского клуба открылись для посетителей в апреле этого года.