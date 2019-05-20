Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Стол-трансформер, необходимый для реставрации пострадавшей от рук вандала картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поступил в Третьяковскую галерею. Об этом сообщила в понедельник журналистам генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Прибытие этого уникального реставрационного стола, специально спроектированного по заказу Третьяковской галереи в соответствии с потребностями реставрации картины "Иван Грозный" и вообще крупноформатных произведений, дает возможность приступить к самым серьезным и сложным этапам реставрации этого произведения", - сказала она.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Третьяковской галерее началась реставрация картины. Первая стадия работ включает в себя процесс раздублирования оригинального авторского холста и дублировочного, наклеенного в ходе реставрации в 1913 году. В депозитарии галереи была создана новая реставрационная мастерская, оборудованная всем необходимым специально для работы с полотном Репина.

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года. Полицейские задержали мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Задержанный Игорь Подпорин утверждал, что повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

В Третьяковской галерее позднее рассказали, что холст в результате нападения вандала порван в трех местах, также пострадала авторская рама. После реставрации полотно заключат в специальную пуленепробиваемую капсулу. Эксперты установили, что сумма ущерба, причиненного картине, составляет не менее 30 млн рублей, оценочная стоимость самой картины - около 720 млн рублей.