СМИ: рейтинг кинокритиков на Каннском фестивале возглавил фильм Альмодовара "Боль и слава"

КАНН, 20 мая. /ТАСС/. Фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria) возглавляет в настоящий момент рейтинг кинокритиков на Каннском кинофестивале. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник в ежедневном журнале Screen .

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В рейтинге кинокритиков картина Альмодовара получила 3,3 балла. Фильм рассказывает историю кинорежиссера, размышляющего о жизни и искусстве. В ленте задействованы Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. Премии в Канне Альмодовар получал дважды - за лучшую режиссуру (1999) и лучший сценарий (2006).

На втором месте в списке кинокритиков - работа французского режиссера сенегальского происхождения Мати Диоп "Атлантика" (Atlantique). Следующим в рейтинге идет фильм китайского режиссера Дяо Инаня "Озеро диких гусей" (Nan fang che zhan de ju hui) с 2,6 балла. Инань уже участвовал в Каннском фестивале в 2007 году. Тогда его фильм "Ночной поезд" был представлен в программе "Особый взгляд". Другая картина режиссера - "Черный уголь, тонкий лед" - была удостоена главной награды на Берлинском кинофестивале в 2014 году.

Самую низкую оценку в рейтинге (2,2 балла) получил фильм американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают" (The Dead Don"t Die). Картина открывала 72-й Каннский фестиваль, который продлится в этом году до 25 мая. Борьбу за главный фестивальный приз ведет 21 фильм, из них больше половины представляют Европу. Четыре картины заявлены от Северной Америки, три - от Азии и по одной - от Латинской Америки и Африки. В этом году жюри конкурса возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Российские картины заявлены в конкурсе авторского кино "Особый взгляд". Это фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" о жизни русской провинции и картина Кантемира Балагова "Дылда", действие которой происходит в послевоенном Ленинграде.