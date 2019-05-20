Минкультуры изучит кадровые потребности учреждений художественного образования

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ в 2019 году запустит исследование, призванное определить потребности в кадрах всей сети учреждений художественного образования. Об этом в понедельник сообщил на заседании рабочей группы Минкультуры по развитию детских школ искусств глава ведомства Владимир Мединский.

"В этом году мы запустим исследование потребности в кадрах по всей сети учреждений художественного образования. У нас в стране всего 650 государственных и муниципальных театров, 43 тыс. культурно-досуговых организаций, почти 5 тыс. детских школ искусств - всего в отрасли культуры работает 285 тыс. человек", - сказал он.

По словам министра, для оптимизации работы необходимо точно представлять кадровые потребности. "Мы должны четко понимать какие у нас потребности - оркестры, театры, филармонии; чтобы выстраивать кадровые расчеты, необходимо понимать масштабы художественных потребностей", - добавил он.

Мединский отметил, что на данный момент в детских школах искусств не хватает педагогов. "В детских школах искусств нужны профессиональные педагоги, их не хватает. Почему не хватает - не нам объяснять. Статус социальный невысокий, финансирование по зарплате невысокое. Поэтому, конечно, эту задачу надо решать комплексно, необходимо устанавливать тесную связь школ искусств и вузов, необходима, безусловно, программа социальной поддержки", - отметил министр.

Участник заседания, народный артист РФ Николай Цискаридзе, который возглавил рабочую подгруппу по хореографическому искусству, для решения кадрового вопроса предложил ввести трехлетнюю отработку на территории страны. "Надо ввести обязательную трехлетнюю отработку в регионах, если ты получил бесплатное образование. Сам выбери город, чтобы это не было принудительно, но ты не имеешь права уехать за границу. Я говорю это как педагог, мне очень жалко, что мои дети уезжают на запад, я в них вкладывал огромное количество сил и любви", - сказал он.

Реформирование детских школ искусств

Министр культуры отметил, что модель художественного образования, которая сложилась в России уникальна, не имеет мировых аналогов. "Это наше национальное достояние, детские школы искусств - важная составляющая этой модели, поэтому любые разговоры о том, чтобы что-то закрыть мы должны пресечь сразу, речь идет о том, как их развивать. Мы должны бережно подойти к той системе, которая есть сейчас и найти оптимальную модель, которая совместит в себе традиции и современную методику", - сказал он.

Мединский подчеркнул, что результатом деятельности рабочей группы станут законодательные изменения. "У нас создано несколько рабочих групп с профессиональным сообществом, которые сформируют свои предложения. По итогам будет заседание в министерстве, и на выходе мы должны выйти на поправку в законодательстве и на изменения в соответствующие регламенты министерства и, если потребуется, правительства", - отметил министр.

Рабочая группа по вопросам развития деятельности детских школ искусств сформирована Минкультуры в конце апреля для экспертного обсуждения актуальных проблем и выработки предложений, оценки предлагаемых мер по совершенствованию образовательного процесса и введению инновационных направлений обучения.

В первом заседании рабочей группы также приняли участие первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, деятель культуры Денис Мацуев, другие представители общественности.