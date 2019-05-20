Первые гранты на сумму 9 млн рублей распределены на форуме "Таврида"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первые участники юбилейного молодежного форума "Таврида 5.0", который проходит в Судаке, получили гранты на сумму около 9 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организаторов форума.

"Сегодня на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" определились первые получатели грантов. По итогам презентации и публичной защиты проектов на форуме к получению грантов были рекомендованы инициативы семи участников", - отмечается в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что участниками первой смены форума стали молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты и уличные художники из 85 регионов России. Из них были выбраны победители, представившие наиболее интересные проекты в этих сферах, пояснили организаторы.

"На смене "Таврида АРТ-парк" сумма выигрыша победителей грантового конкурса составила более 9 млн рублей. Это беспрецедентная поддержка, которую получили самые достойные идеи, которые будут воплощены в городах нашей страны - от Калининграда до Сахалина", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта "Таврида", генерального директора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина.

Он напомнил, что в этом году на форуме разыгрываются гранты, предоставляемые Росмолодежью, общая сумма грантового фонда составляет 350 млн рублей.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен форума вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". А с июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является АНО "Центр развития культурных инициатив".