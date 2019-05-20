XII Чебоксарский международный кинофестиваль начался в Чувашии с фильма о первой любви

ТАСС, 20 мая. Фильм "Лили" об артистке цирка-шапито лилипутов открыл в понедельник XII Чебоксарский международный кинофестиваль в Чувашии, который продлится по 24 мая. Об этом сообщили ТАСС в Управлении культуры и развития туризма администрации города Чебоксары.

"Фильмом открытия кинофестиваля стала кинолента "Лили" режиссеров Антона Чижикова и Ильи Чижикова. Показ состоялся в Чувашском государственном театре оперы и балета сразу после торжественной церемонии открытия мероприятия", - сказала собеседница агентства.

Главная героиня фильма - Лили - артистка в цирке-шапито лилипутов, которая влюбляется в сельского механизатора. Фильм рассказывает об истории взаимоотношений двух очень разных людей, которая тесно переплетается с цирковой жизнью Лили.

Программа кинофестиваля 2019 года включает в себя более 90 различных мероприятий, в том числе кинопоказы, творческие встречи с известными актерами, режиссерами, киноведами и кинокритиками. Конкурсная программа игровых фильмов включает 11 картин, конкурсная программа этнического и регионального кино - 18 фильмов, из которых пять подготовили чувашские кинематографисты. На внеконкурсном показе представят два фильма чувашских режиссеров - "Илья Павлович Прокопьев" Юрия Сергеева и "Я прошу Вас снять фильм" Юрия Спиридонова.

В программе кинофестиваля 2019 года примут участие более 60 режиссеров, продюсеров, популярных российских актеров театра и кино, киноведов и кинокритиков из 10 субъектов России. Зарубежными гостями фестиваля станут представители 7 стран - Австралии, Венгрии, Польши, Белоруссии, Узбекистана, Южной Кореи и Франции. В числе приглашенных - народные артисты Российской Федерации Александр Пашутин и Виктор Сухоруков, народный артист Беларуси Александр Ефремов, кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский и французский актер Биби Насери.

Чебоксарский кинофестиваль учрежден кабинетом министров республики в 2008 году. Программную дирекцию кинофестиваля с 2010 года возглавляет известный киновед, академик Российской академии киноискусства "Ника", историк кино, член Российского оскаровского комитета Сергей Лаврентьев. Он также является художественным руководителем кинофестиваля.