В Лондоне назовут обладателя Международной Букеровской премии

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Имя обладателя Международной Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, будет названо во вторник в Лондоне. Торжественная церемония пройдет в концертном зале Roundhouse. В финал борьбы за награду вышли писатели из Германии, Колумбии, Омана, Польши, Франции и Чили.

В числе претендентов на получение премии оказался ее прошлогодний лауреат - польская писательница Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мертвых" (Drive Your Plow Over the Bones of the Dead), который впервые был опубликован в 2009 году.

В шорт-лист, опубликованный в апреле, также вошли немецкая писательница Марион Пошманн с романом "Сосновые острова" (The Pine Islands), колумбиец Хуан Габриэль Васкес с романом "Форма руин" (The Shape of the Ruins), писательница и преподаватель из Омана Джоха Альхартхи с книгой "Небесные тела" (Celestial Bodies), французская писательница Анни Эрно с романом "Годы" (The Years), чилийская детская писательница, издатель и юрист Алия Трабукко Зеран с романом "Непрожитое" (The Remainder).

"Здесь присутствует мудрость во всех ее формах", - так охарактеризовала отобранные произведения председатель жюри Беттани Хьюз. Она добавила, что каждая книга шорт-листа отличается непредсказуемым повествованием, наполнена интеллектуальными амбициями и вспышками остроумия.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016-го вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают ежегодно. Победителем может стать автор любой книги, которая была переведена на английский язык и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тыс. (около $64 тыс.), их делят между писателем-победителем и переводчиком.