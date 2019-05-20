Режиссер Глеб Панфилов отметит 85-летие за границей вместе с семьей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Одному из самых известных российских режиссеров, народному артисту РФ Глебу Панфилову исполнилось во вторник 85 лет. Однако поздравить его лично удастся немногим - Панфилов улетел вместе с семьей за границу, чтобы отметить юбилей с самыми близкими.

"Я улетел из России с моей женой (народной артисткой СССР Инной Чуриковой - прим. ТАСС), сыном и группой товарищей, чтобы встретить день рождения в другом городе, не в Москве, - рассказал ТАСС по телефону режиссер. - Наша цель - просто сменить обстановку, немного отдохнуть. Последние дни, как, впрочем, и весь последний год, мы все очень много работали".

Панфилов сообщил, что практически завершил съемки художественного фильма по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". "В 2018 году отмечалось 100-летие со дня рождения писателя, надеюсь, что первый показ картины проведем 11 декабря 2019 года, в день рождения Александра Исаевича", - добавил режиссер. Прокат картины, главную роль в которой исполнил Филипп Янковский, намечен на весну 2020 года.

Панфилов рассказал, что к его юбилею киностудия "Ленфильм" проведет 21 мая ретроспективу трех картин - "В огне брода нет", "Начало" и "Прошу слова". "Кроме того, насколько я знаю, телеканал "Культура" покажет телеверсию моего последнего на сегодняшний день спектакля "Аудиенция" с Инночкой в главной роли, - отметил режиссер. - В общем, лично я доволен тем, как коллеги планируют отмечать мой юбилей, не забывают, это приятно".

Глеб Панфилов пришел в режиссерскую профессию "из народа", с заводской проходной: он работал мастером Свердловского завода металлоаппаратов и, заведуя отделом пропаганды и агитации Свердловского комсомола, открыл в городе любительскую киностудию, где и появились его первые фильмы. После Панфилов окончил Высшие режиссерские курсы, и многие его картины были отмечены престижными кинематографическими премиями.

Панфилов - обладатель спецприза российской кинопремии "Ника" за честь и достоинство, который режиссер разделил с Инной Чуриковой. Она сыграла главные роли практически во всех кинокартинах Панфилова - в фильмах "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса" и "Мать".