"Золотая маска" впервые запускает театрально-музейный проект "THEATRUM 2019"

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль "Золотая маска" совместно с Институтом театра и Благотворительным фондом Владимира Потанина во вторник впервые запускает новый образовательный проект "THEATRUM 2019", посвященный сотрудничеству театрального и музейного сообществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Золотой маски".

"Проект "THEATRUM 2019" приурочен к Году театра и 25-летию "Золотой маски", - уточнила собеседница агентства. Она рассказала, что программа включит образовательную лабораторию, фестиваль региональных и столичных музейно-театральных спектаклей, а также круглый стол, посвященный новым моделям сотрудничества музеев и театров.

Музейно-театральная лаборатория

"В рамках проекта с 21 по 24 мая в Историко-культурном комплексе "Вятское" в Ярославской области пройдет лаборатория, которая организована в форме образовательного интенсива с целью проработки замыслов музейно-театральных спектаклей, знакомства с современными художественными практиками и их применением в междисциплинарных проектах, придания импульса дальнейшему творческому взаимодействию музея и театра", - сообщила представитель пресс-службы "Золотой маски".

По ее словам, к участию в лаборатории были приглашены проектные команды, состоящие из сотрудников государственных, негосударственных и муниципальных музеев и театров, независимых театральных проектов и компаний, любительских театральных коллективов и свободных художников. Куратор лаборатории "THEATRUM 2019" - Юрий Квятковский, режиссер, преподаватель Школы-студии МХАТ.

Участники лаборатории были выбраны из 133 заявок, поступивших из 48 регионов страны. Среди 10 победителей - Музей историй чистой воды "Фильтры" и арт-медиа-центр развития музейных проектов "Коммуна" (Волгоград), Ярославский художественный музей и Лаборатория перформанса, Музей повседневности Калининграда советского периода, Театральная компания "Les Partisans" и Музей Ижевска, независимая творческая группа и Северо-Кавказский филиал Государственного центра современного искусства (Владикавказ), Астраханский государственный театр оперы и балета, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, Музей истории города Махачкалы и Русский драматический театр им. М. Горького (Махачкала), Музей-заповедник "Дивногорье" (Воронежская область).

"Такой исключительный географический охват очень важен для фестиваля "Золотая маска", суть которого в объединении театрального и в целом культурного пространства всей страны", - отметили в пресс-службе фестиваля.

Там же проинформировали, что занятия, семинары, лекции и мастер-классы в рамках лаборатории будут вести критики и практики театра и музеев. По завершении лаборатории пройдет презентация проектов, которые участники подготовят под руководством преподавателей. Один из проектов получит грант от Благотворительного фонда Владимира Потанина и будет реализован.

Фестиваль "THEATRUM 2019"

Продолжением нового театрально-музейного проекта "Золотой маски" станет Фестиваль "THEATRUM 2019", который с 31 мая по 4 июня впервые пройдет в Москве. В программе смотра будут представлены 6 спектаклей, созданных на материале музейных коллекций и экспозиций в соавторстве или партнерстве музея и театра (профессиональных, любительских коллективов или отдельных профессионалов театра) - из Челябинска, Вологды, Екатеринбурга, Перми, Томска и Москвы.

"Афиша фестиваля собрана с учетом текущего состояния сценических практик с участием музеев и призвана продемонстрировать разнообразие способов, жанров и приемов создания музейно-театральной продукции. Кроме того, для участия в фестивале были отобраны проекты, в которых предметом постановки стала музейная коллекция, экспозиция или выставка, когда музей становится не просто площадкой для постановки, а поставщиком контента", - пояснила представитель пресс-службы "Золотой маски".

Она сообщила, что свои театральные работы на фестивале "THEATRUM 2019" представят Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск), Архитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семенково" и Молодежный экспериментальный театр-студия "Сонет" (Вологда), Музей истории Екатеринбурга, Пермский академический Театр-Театр и Пермская государственная художественная галерея, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова и Томский областной театр юного зрителя, Ансамбль "Практика", который покажет свой перформанс в Новой Третьяковке. В создании спектаклей принимали участие театральные режиссеры Дмитрий Волкострелов, Олег Хапов, Ольга Бороздина, Дмитрий Зимин, Ирина Лядова (Нечаева), Вячеслав Гулевицкий, Юрий Квятковский.

"Посещение всех спектаклей бесплатное, по предварительной регистрации, которая была объявлена 20 мая. Интерес к этому фестивалю оказался настолько велик, что на многие из спектаклей места закончились через 15 минут", - отметила собеседница ТАСС.

Завершит фестиваль круглый стол "Музеи и театры: новая модель сотрудничества и новый формат в искусстве", который пройдет 4 июня в Музее истории ГУЛАГа.