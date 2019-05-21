Иран потребовал от США вернуть все клинописные таблички времен Ахеменидов

БЕЙРУТ, 21 мая. /ТАСС/. Иран потребовал от США полностью вернуть незаконно удерживаемую коллекцию из 30 тыс. глиняных табличек эпохи Ахеменидов (705-330 до н.э.). Как сообщило во вторник агентство IRNA, с таким заявлением выступил заместитель директора государственной Организации по туризму и культурному наследию Ирана Мохаммад Хасан Талебиан.

Пока Тегерану удалось добиться репатриации 350 из общего количества этих артефактов, сказал он. Талебиан выразил надежду, что с помощью юристов все иранские исторические реликвии вернутся на родину. Выступая по случаю начала в Иране Недели культурного наследия, он отметил: "При содействии других соответствующих государственных учреждений мы стремимся обеспечить возврат всех глиняных клинописных табличек эпохи Ахеменидов".

Таблички были обнаружены в 1933 году археологами Института востоковедения Чикагского университета в ходе раскопок в Персеполисе (иранская провинция Фарс), которые велись совместно с иранскими коллегами. Ученые установили, что клинописью на них были нанесены тексты с административными постановлениями времен расцвета империи Ахеменидов в VI веке до нашей эры. Эти, а также другие глиняные таблички с документами ушедшей эпохи и их фрагменты были переданы в 1935 году для изучения в Институт востоковедения Чикагского университета.

По данным властей Ирана, американцы вернули 150 из них в 1948 году и еще 200 в 2001 году. Но многие экспонаты остаются в США, и их судьба может сложиться весьма печально. В 2006 году американский судья Бланш Мэннинг постановила, что группа людей, пострадавших от взрыва бомбы в Израиле, вправе, в качестве компенсации, претендовать на 300 глиняных табличек, и что университет якобы "не может обеспечивать права собственности Ирана на его культурное достояние". В организации взрыва была обвинена ливанская шиитская группировка "Хезболлах", поддерживаемая Ираном. "Хезболлах" отвергла эти обвинения.

Дело об иранских артефактах пересматривалось неоднократно. По словам Талебиана, в конце концов Верховный суд США распорядился вернуть таблички, но министерство финансов США противится возврату всей коллекции. Ситуация усугубилась в 2018 году с возобновлением Вашингтоном политики санкций против Ирана.

Глиняные таблички представляют собой "книги" и "отчеты" с клинописью, на которых запечатлены записи о жизни и управлении в древней персидской империи "допечатной" эпохи.