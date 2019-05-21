Актриса Лариса Луппиан назначена художественным руководителем театра им. Ленсовета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Народная артистка России Лариса Луппиан назначена во вторник художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по культуре.

"Мы надеемся, театр обрел творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов труппы. Уверен, авторитет Ларисы Регинальдовны [Луппиан] в профессиональном сообществе поможет в привлечении к работе над постановками самых востребованных режиссеров", - приводят в пресс-службе комментарий председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, в среду Луппиан будет представлена коллективу театра в новой должности. Ранее она была избрана председателем художественного совета театра.

Должность художественного руководителя театра оставалась вакантной с марта 2018 года, когда стало известно, что занимавший этот пост с ноября 2017 года Юрий Бутусов забрал трудовую книжку из комитета по культуре Петербурга. Он творчески связан с учреждением в общей сложности более 20 лет, выпустив на этой сцене десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами.

О Луппиан и о театре

Луппиан была принята в труппу Театра им. Ленсовета после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1974 году. На его сцене она сыграла в десятках спектаклей. С 1986 по 1988 год работала в театре им. Ленинского комсомола. Почетного звания "Заслуженная артистка России" Луппиан была удостоена в 1984 году, в 1999 году ей было присвоено звание Народной артистки России.

Академический театр имени Ленсовета ведет историю с 1933 года (тогда - под названием "Новый театр") и входит в число ведущих театров города. Здесь ставили спектакли Николай Акимов, Петр Фоменко. Яркие страницы истории труппы связаны с творчеством Игоря Владимирова и Владислава Пази, руководивших этим театром. Многие годы на этой сцене играла Алиса Фрейндлих.