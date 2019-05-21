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Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино и Дакота Фаннинг
'Sony Pictures Entertainment/YouTube'

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие прoисходит на фоне событий, связанных с бандoй Чарльза Мэнсона, и убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.

В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг, Люк Перри и другие. 

Ранее в Instagram фильма было опубликовано несколько постеров. 

Картина была включена в конкурсную программу 72-го Каннского кинофестиваля. Премьера фильма в США запланирована на 26 июля.

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