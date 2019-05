На Каннском кинофестивале прошла мировая премьера фильма Тарантино "Однажды в Голливуде"

КАНН, 21 мая. /ТАСС/. Мировая премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood) состоялась на Каннском кинофестивале. Картина, претендующая на главную фестивальную награду "Золотую пальмовую ветвь", показана во вторник вечером во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Представить новый фильм лично в Канн прибыли режиссер и актеры, исполнившие главные роли в киноленте, - Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби.

"Квентин является одним из главных представителей великих традиций кинематографа", - сказал Ди Каприо журналистам. Брэд Питт подчеркнул, что фильм Тарантино стал "любовным посланием Голливуду, Лос-Анджелесу и кино". После раздачи автографов и общения с многочисленными фанатами режиссер и актеры поднялись по знаменитой лестнице Дворца фестивалей, где все было готово к премьере.

События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. По словам кинокритиков, премьера "Однажды в Голливуде" стала одной из самых ожидаемых на Каннском кинофестивале.

Картина была включена в основную программу буквально в последний момент. "Квентин - один из частых участников нашего фестиваля, и мы всегда с интересом ожидаем его новых работ", - ответила на вопросы журналистов гендиректор фестиваля Тьерри Фремо. Картина Тарантино в это время находилась еще на монтажном столе, но режиссер приложил все усилия, чтобы завершить работу к открытию каннского конкурса. В 1994 году режиссер был удостоен "Золотой пальмовой ветви" за картину "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction).

Каннский киносмотр

72-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 14 по 25 мая. Борьбу за главный фестивальный приз ведет 21 фильм, из них больше половины представляют Европу. Жюри конкурса возглавил прославленный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Российские картины заявлены в престижном конкурсе авторского кино "Особый взгляд": это фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" о жизни русской провинции и картина Кантемира Балагова "Дылда", действие которой происходит в послевоенном Ленинграде.